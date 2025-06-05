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    3階投票拚了！罷免涂權吉展開街頭動員 Rick：守護台灣未來

    桃市第二選區「全力一擊 罷免涂權吉」團隊週一起，展開第3階段罷免宣傳與街頭動員。（「全力一擊 罷免涂權吉」團隊提供）

    桃市第二選區「全力一擊 罷免涂權吉」團隊週一起，展開第3階段罷免宣傳與街頭動員。（「全力一擊 罷免涂權吉」團隊提供）

    2025/06/05 21:49

    〔記者黃政嘉／桃園報導〕中選會下週擬公布大罷免首波成案結果，桃園市罷免立委涂權吉領銜人Rick表示，罷涂行動正式進入第3階段，志工團隊在完成連署送件與短暫休整後，這週一起再次啟動行動，展開罷免宣傳與街頭動員，Rick強調：「我們不是為了反對而罷免，是為了守護台灣、守護未來。」

    桃園市第二選區「全力一擊 罷免涂權吉」領銜人Rick指出，團隊志工目前主要於楊梅、大園等人潮聚集區設點，每隊3至5人，手持「同意罷免」、「票投同意、民主勝利」等標語牌，向路過民眾揮手、微笑問候，喊出口號如「七月投票、同意罷免」、「一起救救國家、救救未來」，喚起民眾投票意識，即便連日陰雨，志工們仍穿上雨衣堅守崗位，互相提醒注意健康，也有民眾主動贊助面紙、扇子等罷免小物響應，協助志工掃街。

    Rick說，接下來將搭配街頭宣講、小型座談及地方民代活動宣傳，擴大行動觸及，他也呼籲更多民眾加入志工行列，一起在3階投票日前，催出決定性的民意。

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