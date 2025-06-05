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    目標單獨過半！綠營下屆高市議員選舉 黃文益:這3區提名年底底定

    民進黨高市黨部主委黃文益表示，下屆議員提名席次會過半。（記者葛祐豪攝）

    民進黨高市黨部主委黃文益表示，下屆議員提名席次會過半。（記者葛祐豪攝）

    2025/06/05 21:41

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕民進黨高市黨部主委黃文益今天（5日）舉辦就任週年茶會，談到下屆高雄市議員選舉策略，他表示下屆議員提名席次會過半，前鎮、小港、三民選區提名策略今年底底定。

    面對2026年選戰，黃文益強調為強化基層力量，市黨部將於7、8月啟動「里長海選」計畫，希望有志從政的青年，可以從基層里長選舉開始，從下而上擴大民進黨影響力。

    市議員布局方面，高雄市議會席次共65席，黃文益表示民進黨會以單獨過半為目標，在優勢區全力守護，弱勢區力拚成長，建構穩固的議會多數，提名席次一定會超過1/2，保有領先區域要全數拿下。

    黃文益分析，民進黨在仁大鳥大區有席次優勢、前新苓也過半，都會足額提名；原民區4席，目前已有2席高忠德、范織欽，下次選舉坐3望4。

    民進黨目前在大寮林園只有1席李雨庭，黃文益認為至少應成長至2席；此外，黃捷在鳳山的得票數足以拿2席，下屆席次也要增加才合理。

    黃文益說，因選區人口增減，三民區可能從7席恢復至8席、前鎮小港選區可能從8席減為7席，但實際席次要明年6月才會確定；他也提及三民區現任議員還有退出國民黨的副議長曾俊傑、台灣基進張博洋等友軍，也會影響綠營提名。「市黨部雖不排除與友軍合作，但也不能一廂情願，會建立有條件、有共識的合作!」

    市長選舉方面，黃文益說，國民黨幾乎確定由柯志恩出馬參選，但民進黨還在進行黨內初選的民主程序，不管最後有幾組候選人參與初選，站在市黨部主委立場，希望整體程序越快越好，不要拖到明年農曆年過後，最好在今年底舉辦；市黨部將秉持中立，確保初選平和落幕、團結一致迎戰對手。

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