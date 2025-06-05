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    桃園市罷免藍委備戰3階投票宣傳 展開志工訓練

    桃市第五選區「罷呂清玲」罷免呂玉玲團隊6月4日先展開志工訓練。（記者黃政嘉攝）

    桃市第五選區「罷呂清玲」罷免呂玉玲團隊6月4日先展開志工訓練。（記者黃政嘉攝）

    2025/06/05 21:37

    〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市公民團體「光復桃園，六區全罷」罷免國民黨立委行動5月初完成第2階段連署書送件，中選會預計下週公布成案結果，各區團隊這週陸續展開第3階段投票志工宣講訓練；另外，桃五罷免呂玉玲現差安全份數1500份、桃六罷免邱若華則須在15日前衝刺補件581份。

    第1選區「桃園罷牛，淘汰牛氓」罷免立委牛煦庭領銜人、牧師陳曉煒這週二發出桃1、3、4選區「三階起跑聯合聲明」，宣布罷免行動進入第3階段，號召更多市民一起反共護台，下架6位不適任立委，恢復桃園的地方光榮感，另協助桃5、桃6一起補件過關，「桃園全罷，缺一不可。」

    第3選區「中壢．破蛋除魯．罷免魯明哲」罷魯案領銜人羅怡雯說，在還沒確定進3階前，團隊目前先進行相關準備，像小物設計、可能需補件的造冊工作，也陸續開始安排志工陸戰、宣講等訓練課程，與友團彼此經驗分享，未來宣布之後，就會進入陸戰宣講的路口規劃，及車隊宣傳的設計作業。

    第4選區「萬罷了沒啦」罷免立委萬美玲領銜人鄧永城說，團隊目前正規劃訓練志工街頭宣講，另外也印製文宣，向民眾說明罷免萬美玲理由，3階將與桃1、3、6聯合作戰。

    第5選區「罷呂清玲」罷免立委呂玉玲團隊發言人吉媽說，待確定通過二階，會立刻啟動3階相關活動，現已開始盤點志工人力、討論街頭宣講內容、加強志工訓練等，3階沒有收件壓力，團隊會以輕鬆歡樂方式宣傳，拉近與民眾的距離，催出所需票數；4月下旬志工遭遇的衝突，比3月開跑初期還明顯，可想像3階衝突會比2階更激烈，會讓志工們做好心理準備，團隊會做衝突處理SOP教材編寫，幫志工建立心態，儘量在保護自己人身安全的同時，還能回覆得體、清楚。

    第6選區「桃六刪邱」罷免立委邱若華團隊今天收到中央選舉委員會補件通知，6月15日前，尚須補件581份連署書至桃園市選委會，才能到達送件門檻2萬8222份，「桃六刪邱」發言人傑米說，大溪僑愛、滷味固定連署站、市議員許家睿服務處，這週持續收件；團隊這週末起也將投入第三階段志工街頭宣講訓練，與桃一、三、四聯合作戰，後續也將與全國罷團合作。

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