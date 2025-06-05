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    高雄雙罷劫變鬧劇 徐尚賢父親拉下總部鐵門趕人

    徐尚賢父親拉下鐵門趕人，志工將一箱箱的連署書，搬到外面的貨車上。（記者葛祐豪翻攝）

    徐尚賢父親拉下鐵門趕人，志工將一箱箱的連署書，搬到外面的貨車上。（記者葛祐豪翻攝）

    2025/06/05 22:32

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕發動罷免民進黨立委許智傑、黃捷的「高雄雙罷劫」團隊，在負責人徐尚賢遭羈押後，鬧出嚴重內鬨；今天（5日）傍晚徐父突然拉下鐵門，把志工全部趕出去，還驚動警方到場維持秩序。

    徐尚賢父親說，高雄雙罷團領銜人朱磊帶走雙罷團第二階段連署書近10箱，不再借用鳳山區中山西路331號的民團辦公室，將自行獨立運作，明天（6日）上午10時，他將召開記者會說明。

    本月14日是高雄雙罷劫的最後期限，朱磊前天公布，罷免黃捷、許智傑連署書份數，距離達標門檻還各差9千份、1.1萬份，強調連署告急，當時又與徐尚賢父親發生言語衝突。

    豈料今天傍晚5時許，徐父突然拉下雙罷劫總部鐵門，將志工全部趕出門，並與現場志工唇槍舌戰；朱磊則指控徐父與檢調交換條件，轄區鳳山分局接獲報案，派出2名員警到場維持秩序。

    朱磊與志工趕忙將一箱箱的連署書，搬到外面的貨車上，有志工氣壞了，氣憤說:「不收了，反正沒有意義了！」

    高雄雙罷劫負責人徐尚賢從4月羈押至今，徐父曾以幹事長身分，宣布雙罷劫總部解散，但遭領銜人朱磊、黃晃枝切割說徐父不是團隊的人，期間雙方內鬨不斷擴大，今晚徐父乾脆拉下鐵門。

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