若拉下傅崐萁、大罷免大成功 葉霸：我死後墓誌銘要刻這4大字！

「葉霸」葉春蓮老師。（資料照）

2025/06/05 22:37

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院國民黨團總召「花蓮王」傅崐萁被視為掀起大罷免浪潮的「首惡」，起初在地罷團並不被看好，怎料後續1階順利過關，2階達成率更高達169%，全國名列前茅。而被外界認為點燃罷傅怒火的關鍵人物「葉霸」葉春蓮，近日接受媒體訪問時表示，如能成功拉下傅崐萁，那她要在其墓誌銘刻下「不枉此生」4字，令大批網友動容。

已高齡80歲的退休教師葉春蓮，過去在花崗國中培育英才無數，曾榮獲師鐸獎肯定，因其嚴格強悍的教學風格被學生稱為「鐵血老師」、「葉霸」，但也因為她時刻為學生著想、全身心奉獻教育，不少學生畢業後都相當感念其過往啟蒙師恩，在當地有不小名氣。

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今年3月，傅崐萁透過國民黨花蓮縣黨部，在花崗山中正體育館以植樹節活動為名宣傳自己的「政績」，痛罵民進黨政府「亂政、破壞民主、用國家機器買媒體」，當時被誆騙去參加活動的葉春蓮聽不下去，當即起身怒嗆台上的傅崐萁「通匪」，隨後被傅崐萁的人粗魯架出會場。

這件事曝光後，隨即引發輿論撻伐，大批葉春蓮學生跳出來替老師抱不平。起初傅崐萁指稱葉春蓮是綠營側翼安排去鬧場，反倒使輿論怒火越燒越大，傅崐萁才急改口致歉，還試圖要把葉春蓮變成「自己人」，反手推鍋給賴政府，稱他和葉老師及善良的台灣人民一樣對賴政府的火氣越來越大。傅崐萁欺負葉春蓮以及後續一系列荒謬言行，讓花蓮罷傅行動開始越燒越旺，葉春蓮也投入宣傳罷免，「葉霸」一夕成為罷傅指標人物之一。

近期《民視》製作一系列「大罷免人物誌」影片，最新一期採訪到葉春蓮。葉春蓮表示，她過去就曾評價崐萁是「不學無術、胸無點墨」的人，現在她有新的評語，就是他「德不配位、必有災禍」。葉春蓮感慨，這次台灣人一定要站出來，看看過去的香港，中共當初也是先從香港立法會下手，香港就此落入中共魔掌，現在中共又想用同一套方式在台灣，「所以我們要把這些在立法院作亂的委員給罷掉，重整我們的國會，重新把立法權拿回來，讓我們可以正常的執政，往正常的方向去發展。台灣是世界的台灣，全世界矚目，全世界都在看台灣，大家都很關心我們。」

葉春蓮還說，如果順利拉下傅崐萁，全台大罷免大成功，她就可以相當自豪地在其墓誌銘上刻「不枉此生」這4個字。葉春蓮一席話讓大批網友動容，「葉霸何止不枉此生，她是花蓮鄉親民主提升的大功臣」、「我認為如果葉老師當時沒有挺身而出，花蓮不可能到三階」、「最有老師風骨的典範！令人尊敬！」、「我看到葉霸在花崗國中培養出那麼多優秀學生，已經覺得很欽佩了。在大罷免這一場運動的昂然挺立，更讓人拜服」、「葉老師是師壇的典範」、「人師良師，莫過於此」、「向葉霸老師致敬」。

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