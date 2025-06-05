吳崢：藍白發動人格毀滅戰 潑髒水轉移大罷免焦點

民進黨發言人吳崢。（資料照）

2025/06/05 21:04

〔記者陳政宇／台北報導〕大罷免三階號角響起，民進黨發言人吳崢今（5日）指出，國民黨及民眾黨為轉移罷免焦點，已提前對民進黨立委王義川、沈伯洋等人展開潑髒水攻擊，形塑「人格毀滅戰」，用大量口水戰、假新聞、垃圾訊息癱瘓公民的注意力；但藍白立委毀憲亂政，惡刪總預算杯葛民生、癱瘓國防，才是真正的重點。

吳崢今天在臉書撰文表示，近日有媒體報導稱，國民黨為轉移大罷免浪潮的焦點，擬於七月透過黨中央及立院黨團，密集攻擊民進黨及公民團體人士的道德瑕疵，企圖點燃選民的「厭綠」怒火；這兩天就看到，藍白配合部分媒體，甚至境外媒體，提早針對民進黨立委展開瘋狂潑髒水攻擊，意圖形塑「人格毀滅戰」。

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吳崢舉例說，王義川十幾年前的家庭私事被拿出來扭曲造謠；沈伯洋連是美國間諜這種超級荒謬的認知作戰也再度被拉到檯面上炒作。現在連民進黨立委們合規的公務車使用，也被以爆料的形式渲染，搭計程車的民進黨團幹事長吳思瑤，被說成搭公務車，「根本是造謠一條龍！」

吳崢分析，這就是藍白精心發動的戰術，就是要用大量口水戰、假新聞、垃圾訊息癱瘓公民的注意力，讓大罷免運動進入「垃圾時間」，讓議題失焦。

至於真正的重點，吳崢說，藍白在立法院毀憲亂政，惡刪總預算杯葛民生、癱瘓國防，這才是社會關注的大重點，也是現今已經有超過120萬台灣公民站出來，簽下罷免連署書的大背景。

吳崢進一步質疑，國民黨企圖炒作莫須有的道德瑕疵，但到現在連「集體偽造文書」這種最基本的事實，都不敢承認、不敢面對的政黨，有什麼資格攻擊別人？集體犯罪的政黨講道德？笑死人了！人民焦慮的是，當中國不斷升高對台軍事壓力，台灣能不能有效的防衛自己，捍衛國民的安全。

吳崢強調，大家記得很清楚，國民黨團總召傅崐萁率領國民黨立委，開議期間屢屢跑去中國和香港朝貢，拜會中共高官。而人民要花納稅錢，每個月一人20萬養這些舔共立委，這才是最大的資源浪費！不忠於國家，才是最不適任立委的行徑。

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