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    館長前進中國已拿到台胞證 閩南狼：正在走我過去的路

    館長自詡為「和平大使」宣布前進中國，已申請到台胞證。（資料照）

    館長自詡為「和平大使」宣布前進中國，已申請到台胞證。（資料照）

    2025/06/05 21:22

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕曾高喊反共的「館長」陳之漢上月自詡為「和平大使」，突宣布要去中國，還聲稱要全程直播證明自己沒收錢。他今天（5日）發文說，自己已經申請到台胞證，「綠媒體可以拿去抹黑了」。對此，「反共網紅」閩南狼陳柏源說，「我只能說，館長正在走我過去的路」。

    閩南狼在Threads發文說，「我只能說，館長正在走我過去的路，他將成為新的統戰樣板，我都已經想好他接下來到那邊一定會講什麼話做什麼事了，不知道又要有多少民眾因館長的私利而被誤導了」。

    閩南狼認為，館長再怎麼討厭民進黨也不應該去舔共，出賣自己的國家，「對中共講和平根本對牛彈琴，背後只是流量和利益」。他怒批，「館長想去誰也無法阻止他，我也只能說這種人，根本國軍恥辱，不愛台灣。身為曾經的海軍陸戰隊如今投共賣台，還一邊嘴上說愛台灣，根本學中共口吻，想到真的就噁心！」

    貼文曝光後，網友紛紛留言，「他是有什麼把柄在中共手上嗎？ 怎麼會轉變這麼大」、「拜託他不要回來」、「真的噁到吐，2021為了支持他和台灣，還買了他電商很多產品，現在想起真是白癡了我」、「在台灣無路可走只能去舔共真的很慘」、「缺錢的時候有人會去偷去搶去騙去賣，館長選了最後一個」。

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