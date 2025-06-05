被指是「死亡連署始祖」 盧秀燕回應了

台中市長盧秀燕被追問對「死亡連署始祖」的看法。（記者蘇孟娟攝）

2025/06/05 19:28

〔記者蘇孟娟／台中報導〕國民黨多個黨部疑涉罷免案偽造文書被檢調搜索，最新的是國民黨嘉義縣黨部今早也被搜索，台中市議員陳俞融在議會質詢時指出，市長盧秀燕擔任立委時提出反火力發電公投案，結果死亡連署逾萬筆，她才是「死亡連署始祖」，不思檢討，針對國民黨部被搜索還稱司法不公、打壓，連問她對此的看法，盧秀燕僅回，上班不談選舉、政治。

包括議員陳俞融、陳淑華、張芬郁、陳雅惠、謝家宜、蕭隆澤今進行聯合市政總質詢，陳俞融指出，大罷免在各地展開，台中市民行使罷免權利，進行相關宣傳活動時，卻屢遭受惡意騷擾、公然侮辱，甚至直接的人身攻擊與威脅，短短不到半年的時間，台中市因為罷免行動而引發的公然侮辱或衝突報案高達17件，還不包括不敢或不願報案的黑數。

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陳俞融指出，相關事件頻傳卻幾乎聽不到盧秀燕對此表達明確的態度或譴責。陳俞融說，更諷刺的是，由公民團體自發推動的罷免藍營民代的連署書，「死亡連署」微乎其微，反觀由國民黨主導，針對台中市綠營民意代表所發動的罷免行動，「死亡連署」比例曾經高達17.7%。

陳俞融諷別指出，盧秀燕是「死亡連署始祖」，她在2018年領銜推動反火力發電公投，竟然出現高達1萬1849份的「死亡連署」，如今盧秀燕治下的台中市，發生罷免行動的種種亂象，盧秀燕卻選擇沉默，根本雙重標準，也讓人對市府的公正性打上一個問號。

陳淑華也批評，盧秀燕領銜的公投案有逾萬死亡連署，迄今沒有講清楚、說明白，但國民黨數個黨部因死亡連署被檢調搜索，黨部成抄名冊總部，盧秀燕卻第一時間跳出來喊司法不公、打壓民主，十分可笑，更突顯她是「雙標燕」。

盧秀燕則搬警察局維護罷團活動秩序回應，指警方動員逾人力保護罷團，議員質詢警方受理相關報案的評論，讓人感到「罷團是寶、警察是草」，她為警察感到心疼；陳俞融不滿她抹黑，斥她不要轉移焦點，如何面對自己是「死亡連署始祖」的事實。盧秀燕最後回應，政治、選舉議題，她都不會在這裡回應。

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