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    國營事業及約聘雇人員赴中納管？ 陸委會：目前無計畫

    針對國營事業及約聘雇人員未來是否納入赴中管制？陸委會發言人梁文傑今天說，目前沒有這個打算。 （記者陳鈺馥攝）

    針對國營事業及約聘雇人員未來是否納入赴中管制？陸委會發言人梁文傑今天說，目前沒有這個打算。 （記者陳鈺馥攝）

    2025/06/05 19:08

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕為遏阻中共統戰滲透，陸委會研擬修正兩岸人民關係條例，規範11職等以下基層公務人員赴中須申請許可。針對國營事業及約聘雇人員未來是否會一併納管？陸委會發言人梁文傑今天說，目前沒有這個打算。

    關於修法內容？梁文傑表示，這部分還要經行政院審查，最後還要通過，在沒通過前不能講太具體。以現行制度來講，目前是所有公務人員赴中都必須經過核准，11職等以上是經過內政部核准，涉及國安的由移民署、陸委會所組成的聯審會核准。

    梁文傑坦言，但有些機關根本不曉得有此規定，或有些機關根本沒有執行過這個規定。監察院日前發布報告，只有陸委會、警政署遵守規則，其他很多單位沒有，現在是要把現有規範放入法條裡面。至於於國營事業或約聘僱人員，本來就沒有規範，現在的機制本來就沒有。

    另外，陸委會統計，2019年香港「反送中運動」至今年4月為止，港人申請來台定居許可人數，總計9815人。

    對於港人來台居留一年即可申請定居，政府研議延長居留年限？梁文傑說，台灣過去是把香港視為一個很特殊的地區，港澳人士來台灣投資600萬元、居住1年以上，就可以取得身分證。

    梁文傑強調，此規定經過非常多年，但大家也知道香港回歸後，根據中國人大常委會的解釋，香港居民就是中國公民，所以當台灣讓香港居民可以來台一年拿到身分證時，實際上是讓一個同時擁有香港身分跟中國身分的人，只要1年就拿到我國身分證。

    梁文傑說，這與台灣對其他中國人的相關規定不一樣，很多立委都提案修正，我們也在研議，有跟一些港人團體溝通，這個事情還需凝聚共識。

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