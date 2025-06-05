謝龍介本會期僅質詢3次 郭國文批：薪水小偷、把立委當副業

立委謝龍介。（資料照）

2025/06/05 18:55

〔記者李文馨／台北報導〕公督盟今天指出，本會期委員會的平均開會時間創下立委減半以來新低，並公布平均口頭質詢率倒數15名皆為藍白立委，其中謝龍介、丁學忠皆低於25%。民進黨立委郭國文批評，謝龍介在所屬委員會只質詢3次，這就是薪水小偷，哪來的清廉，並酸謝把立委當副業，直播才是主業。

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根據公督盟統計，本屆第3會期平均口頭質詢率倒數15名依序為謝龍介20%、丁學忠22%、陳永康29%、黃建賓44%、林倩綺50%、高金素梅50%、林憶君52.9%、陳雪生53.3%、林沛祥53.3%、涂權吉56%、盧縣一61％、陳超明61%、廖偉翔61%、游顥67%、翁曉玲72%。

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郭國文表示，公督盟今天公布這個會期截至5月底，謝龍介質詢率只有20%，整個會期只質詢3次。這種人好意思說自己可以大聲，因為他最清廉？人民的公帑都浪費在你的薪水上了，還好意思說清廉？

郭國文指出，80%的質詢都沒到，謝龍介把立委當副業，直播才是主業。藍白不是最愛砍預算，這種人的薪水才最需要砍。謝龍介明明房產買到日本去，還要開直播哭窮；明明質詢率立法院最低，還說自己清廉敢大聲，真的不要臉最大，謝龍介最唬爛。

公督盟統計，本屆第3會期平均口頭質詢率倒數前15名為，謝龍介、丁學忠、陳永康、黃建賓、林倩綺、高金素梅、陳雪生、林沛祥、林憶君、涂權吉、盧縣一、陳超明、廖偉翔、游顥、翁曉玲。（公督盟提供）

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