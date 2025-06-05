中正路改名爭議 內政部：議題到此為止

對於中正路改名議題，內政部次長馬士元受訪說，按照院長卓榮泰指示，「這個議題基本上就到這個地方為止」。（內政部提供）

2025/06/05 18:34

〔記者李文馨／台北報導〕內政部擬推中正路改名，引發地方反彈，行政院長卓榮泰今天在行政院會表示，政院沒有全盤推動的任何計畫，強調這非當前最重要的施政內容；內政部次長馬士元下午受訪說，按照院長指示，「這個議題基本上就到這個地方為止」。

內政部日前推動以威權象徵命名街道的更名作業，中正路與經國路皆納入改名討論範圍，引發議論。內政部長劉世芳4日在立法院受訪表示，很多人對於歷史情感、社會共識還有待加強，內政部不希望造成社會對立，「但是要溝通，不能不推動」，並強調轉型正義、程序正義缺一不可。

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不過，卓榮泰今天在行政院院會中指出，近日針對改路名的討論，固然是基於轉型正義工作後續的必要行為，但依照地方自治精神，道路命名或是更名應該是地方政府權責，地方政府跟民眾都尚待溝通，政院沒有要全盤推動的任何計畫，這也非當前最重要施政內容。

馬士元今天下午在部務會報會後記者會，被問及此事時表示，卓榮泰有指示，內政部會按照院長指示，「這個議題我們基本上就到這個地方為止」。

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