查處與中國黨政軍合作行為 梁文傑：10年來已裁罰17件

陸委會發言人梁文傑。（記者陳鈺馥攝）

2025/06/05 18:21

〔記者陳鈺馥／台北報導〕陸委會日前點名，將查處台灣藝人歐陽娜娜、旺中集團，有無涉嫌違反兩岸條例第33條之1與中共黨政軍合作行為。陸委會發言人梁文傑今天表示，正在查處中，有結果會和大家報告。並說明，10年來總共有17件，因違反兩岸條例第33條之1被裁罰。

旺旺集團總經理蔡旺庭日前在「海峽兩岸中華文化峰會」致詞表示，「旺旺起源於『中國台灣』，發展於『祖國』，我們永遠不能忘記自己的根，永遠不能忘記自己的歷史、文化、血脈和使命，我們就是中國人」。他更說，「我們感恩『祖國』給予的各項支持，感謝『祖國』的市場發展紅利，更銘記做為中華兒女，在文化傳承中的責任與使命」。

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梁文傑在陸委會例行記者會指出，過去10年來，2015年到現在，總共有17件違反兩岸條例第33條之1，也就是跟中共黨政軍機關有合作行為，而被裁罰有17件。至於藝人及旺中集團的事，目前正在查處中。

另，針對有「賣台行為」的藝人是否祭出處罰機制，例如追討補助計畫，或規定不能申請文化部補助。文化部次長李靜慧稍早在立法院說，目前文化部與陸委會的協調是打算設立罰鍰機制，至於是否追回補助或限制申請補助，也會一併討論。

梁文傑說，陸委會的立場，還是依據兩岸關係條例的現有條文處理，而補助相關屬於文化部的職權，若文化部「有一個比較具體的想法的話，確實是可以來找我們討論」。

對於台灣卓球好手林昀儒在中國出席活動時打紅領巾，與學生一起唱《我愛你中國》，是否也會取消補助？梁文傑回應，據我們知道，林昀儒現在是在中國的職業球隊山東魏橋打球，他是被安排去參加這樣的活動，我們認為這件事對中共來說，是一個藉機做統戰宣傳的做法。

梁文傑強調，目前為止，林昀儒已經算是職業選手，是不是有拿政府補助，這個他並不清楚。

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