嘉義預售屋成爛尾樓 內政部3個月內強化預售屋履保機制

「臻品舞」慘變爛尾樓。（圖／翻攝自Google街景）

2025/06/05 18:22

〔記者李文馨／台北報導〕嘉義建商「鉅泓建設」爆倒閉，負責人捲款落跑，導致屋主求償無門。內政部地政司長林家正今天表示，預計於3個月內提出預售屋履約擔保機制強化方案，並同時修正預售屋買賣定型化契約、規範賣方載明信託專戶，以及明定賣方於簽約時應提供信託權益說明書。

對於民眾近日關心預售屋爛尾樓事件，內政部表示，將儘速邀集行政院消保處、金管會、縣市政府及消保等公會團體會商，預計於3個月內提出預售屋履約擔保機制強化方案，以及預售屋買賣定型化契約修正草案，讓預售屋制度更加完善，並維護消費者購屋權益。

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內政部說明，為確保預售屋買方所繳價金能真正運用於預售屋興建工程上，目前研議檢討預售屋履保機制3個方向，第一，明確規範買方所繳價金使用於實際工程興建項目，以避免工程未動工或興建初期，買方所繳價金已被用罄。

內政部指出，第二，規範賣方應於契約中載明受託機構之信託專戶名稱及帳號，讓買方可將購屋款項直接匯入信託專戶，避免賣方私自挪用；第三，明定賣方於簽約時應提供信託權益說明書，讓消費者瞭解其信託權益。至於買方所繳價金的信託財產不得強制執行部分，將另納入修法處理。

民進黨立委王美惠昨質詢指出，現行制度允許建商從5種履約保證方式中任選其一，其中「同業連帶保證」最易被濫用，一旦一家建商倒閉，其餘公司也無力履約，即使選擇看似穩當的「不動產開發信託」或是「價金信託」，也仍有漏洞，本次爭議案就是採用「價金信託」制度，價金已按工程比例返還建商，但是如果信託帳戶還有資金，仍可能遭建商的債權人強制執行。

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