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    「四天王」若出馬反罷穩了？ 黃暐瀚曝藍營成敗關鍵

    資深媒體人黃暐瀚。（資料照）

    資深媒體人黃暐瀚。（資料照）

    2025/06/05 20:14

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕大罷免越演越烈，國民黨嚴陣以待。資深媒體人黃暐瀚表示，國民黨立委邀約黨內大咖站台，最期待的就是「盧秀燕、韓國瑜、侯友宜跟蔣萬安」四大天王。不過，黃暐瀚指出，國民黨想要「反被罷」，關鍵不在罷免票，而在反罷免票，成敗關鍵在支持者願不願意出來投票。

    黃暐瀚今日在臉書發文指出，盧秀燕、韓國瑜、侯友宜跟蔣萬安，三個直轄市長，一位立法院長；兩個選過總統，兩個未來可能選總統，藍委期待「盧瑜侯安」四天王沒有爭議，問題是，四天王站台，藍委就能高枕無憂嗎？

    黃暐瀚分析，眼前的情勢是：

    1. 投票率可能五成起跳（藍綠高度對立與動員）

    2. 罷免票極可能投過25%（指危險席次）

    3. 要靠反罷免票壓過罷免票（想救得靠反罷票）

    4. 需要更多藍營支持者出來投票（目前藍營選民態度並不積極）

    黃暐瀚指出，儘管民調「反罷多於支持」，從罷綠委連署狀況不佳來看，藍營選民表現並不積極，除了台南地檢署已經起訴偽造文書（抄名冊）之外，台北罷瑤甚至出現領銜人已故母親，被造假兩次的狀況。然而，國民黨中央對於普遍的「死亡連署、偽造文書」不但沒有道歉，甚至沒有說明，只會一味的強調「政治迫害」、「辦藍不辦綠」。這種說法鐵粉買單，但「知識藍」、「道德藍」跟「守法藍」，只會更失望，轉而不表態。

    黃暐瀚最後表示，所以，國民黨想要「反被罷」，關鍵不在罷免票，而在反罷免票。成敗的關鍵也不在四天王，而在支持者願不願意出來投票。

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