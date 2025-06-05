世壯運閉幕消音爭議衍伸未授權改編質疑 新北文化局提供證明

文化局長張䕒育（備詢台右）日前備詢時表示，將向北市府取得授權證明後提議員，並再三強調改編歌詞均有取得授權。（資料照，記者黃子暘攝）

2025/06/05 19:44

〔記者黃子暘／新北報導〕雙北世界壯年運動會5月30日閉幕式歌曲消音爭議引發關注，新北市議員質疑市府文化局未獲授權就改編歌詞，文化局今（5）日表示，授權相關文件已提供議員，閉幕式使用的表演音樂都由活動主、次承辦單位依規定程序洽取授權，開閉幕活動由台北市政府辦理公開招標、簽訂合約並統籌活動內容審查與驗收，根據合約規定，廠商將在9月30日以前繳交完整結案報告給北市府負責驗收及結案。

文化局長張䕒育日前備詢時表示，將向北市府取得授權證明後提供議員，並再三強調改編歌詞均有取得授權。文化局今日表示，資料已經提供議員，然而授權報價等文件涉及商業合約條款與授權方的權益保護，依照合約約定，目前僅提供機關審核與議會監督使用，活動廠商確實有洽取授權程序，也會將相關文件納入最終結案報告，送台北市府驗收。

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文化局指出，閉幕式使用的「統一尚勇」及「世界都看見」音樂都有洽曲授權，「統一尚勇」已於3月11日洽取授權報價及使用申請，授權範圍涵蓋閉幕典禮演出與播放，「世界都看見」在5月6日洽取報價及使用申請，並已支付費用。

文化局說，世壯運開閉幕活動由台北市府辦理公開招標、簽訂合約並統籌活動內容審查與驗收，根據合約第5條規定，廠商應於今年9月30日前繳交含授權文件在內的完整結案報告，後續會由台北負責驗收及結案。

此外，張䕒育日前針對「統一尚勇」口誤一事，文化局也再度致歉表示，未來公開說明中更加審慎，避免誤會。

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