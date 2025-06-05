館長辦好「台胞證」將赴中國直播 陸委會：祝他一路順風

「館長」陳之漢今日發文聲稱，「台胞證拿到了，綠媒體可以拿去抹黑了」。（圖取自臉書）

2025/06/05 18:05

〔記者陳鈺馥／台北報導〕「館長」陳之漢自詡「和平大使」，預告前往中國直播後，引發台灣網友一片罵聲。他今日再度發文嗆說，「台胞證拿到了，綠媒體可以拿去抹黑了」。對於館長已辦好台胞證一事，陸委會發言人梁文傑則表示，還是祝他一路順風，因為國台辦記者會有特別安排這一段，相信在那邊安全上不會有問題。

反共網紅「八炯」溫子渝影片揭露，在中國的線人與統戰部官員的談話錄音，對方主動提到「館長」在義烏做跨境電商，還邀了台灣很多網紅過來，其中有一個網紅是前段時間剛來之後，就播了一場賺了1000萬。

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對於館長將去中國開直播，中國國台辦發言人陳斌華上週三表態說，「歡迎包括台灣網紅在內的廣大台灣同胞，來大陸走走看看，飽覽祖國大好河山」。並痛批八炯是「宵小之輩」，揚言「終生追責、依法嚴懲」。

館長今天在臉書秀出自己的「台胞證」，大嗆「台胞證拿到了，綠媒體可以拿去抹黑了」，隨文附上的影片中，更搭配上海東方明珠夜景，寫下「SHANGHAI HERE I COME」，背景音樂特地選中國歌手攬佬的歌曲「大展鴻圖」，預告將前往上海直播。

對此，梁文傑指出，我們還是祝他一路順風，上次已經講了，因為國台辦記者會有特別安排這一段，所以相信在那邊安全上不會有問題，也會有一些禮遇吧，祝他順風！

另外，近期網路出現美國總統川普支持台灣加入聯合國等假訊息，梁文傑研判，確實最近網路上有一些專業和頻道，會放一些讓台灣人看起來有感覺的內容，譬如歐陽娜娜國籍被取消或川普支持台灣加入聯合國等等，用標題吸引人來看，但內容很多都是捏造的。

梁文傑提及，我們認為這是一種不像過去戰狼式的打壓，而是用一種貌似友善的方式，先吸引你的眼球，把群眾聚集過來，然後在裡面放入虛假訊息，這是一種「認知戰的升級版」，這部分相關單位正在調查中。

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