內政部整備防災公園與設施 盼災後有秩序、政府可供資源

內政部今天下午召開部務會報會後記者會，由國土管理署及消防署就「直轄市、縣（市）具備避難收容功能之防災公園盤點情形」議題進行報告，與會官員包含內政部次長馬士元（右）、消防署長蕭煥章（左）、國土署副署長於望聖。（內政部提供）

2025/06/05 17:56

〔記者李文馨／台北報導〕台灣經常面臨地震、颱風等天然災害，為強化災防韌性，內政部次長馬士元今天表示，將擴大跨機關合作，邀集縣市政府共同盤點防災公園及廣域防災設施；並提到，內政部推動防災公園的主要目標，是希望災後需求有秩序，政府也能夠提供一定的資源。

內政部今天部務會報由國土管理署及消防署就「直轄市、縣（市）具備避難收容功能之防災公園盤點情形」議題進行報告，與會官員包含內政部政務次長馬士元、消防署長蕭煥章、國土署副署長於望聖。

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內政部表示，考量台灣常見的天然災害類型及國際經驗，防災公園主要以收容地震災民為核心任務，然而，國內偏遠地區因天災導致道路中斷，須啟動醫療後送或空投補給等機制也時有所聞，因此防災規劃也需納入直升機起降需求。換句話說，防災公園是屬於都市型防災措施之一，仍應依照鄉鎮地區發展情形，擬定符合在地情境的計畫。

消防署長蕭煥章指出，部務會報針對防災公園中如何建構生活機能，包含民眾進來後的吃喝拉撒等需求，以及若發生地震考量防火等因素，公園內的樹種是否要特別處理。他也說，消防署過去開發「消防防災e點通」APP，納入全國避難收容處所、防空避難處所、急救責任醫院處所、救濟站、海嘯避難處所，還有民生必需品配送站；未來也會放入防災公園的位置、狀況，透過AR引導民眾到附近處所收容避難。

媒體詢問，防災公園與一般避難所的差異，馬士元說明，若發生大型災害會開設避難收容場所，但其所開設的準備時間較長，搭設臨時組合屋、臨時住宅，可能需要更長的時間，所以民眾會在開放空間待短則一、兩天，長的話可能會到一星期左右，因此這個空間一定要能夠符合臨時避難的需要。

馬士元指出，將修憩用的公園轉變成防災可以使用的處所，必須有配套措施，如水電、盥洗、浴廁都要納進去，甚至民眾需要臨時的帳篷，需要充電、醫療等需求。他說，台灣過去只有921有類似的經驗，當時政府比較沒有準備，因此內政部推動防災公園的主要目標，是希望災後需求能夠有秩序，政府也能夠提供一定的資源。

馬士元也說，目前要先完成防災公園的設置標準、管理機制，以及整個成本分析，建置水電、盥洗、浴廁等工程面，則牽涉地方政府投資，未來完成設置規範後，要跟地方政府討論，現有公園如何改善強化、新開闢的公園如何納入防災概念，預計本月完成盤點，今年度盡快與外界公布與說明，接下來再跟地方討論。

至於全國現有多少防災公園，馬士元說，目前正在跟衛福部盤點，因為每個縣市合報的數量，與內政部掌握到全國共158個防災公園可能有落差，國土署會在一個月內會盤點確認。他也提到，以防災公園的特性，人口密集的區域會是優先考慮。

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