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    賴苡任暫時處分駁回！黃帝穎：法院打臉「資格都沒有」就是來鬧的

    罷團「地動刪瑤」召集人賴苡任。（資料照）

    罷團「地動刪瑤」召集人賴苡任。（資料照）

    2025/06/05 19:36

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕罷免綠委吳思瑤的第2階段連署，將於7日截止，由於領銜人張克晉先前退出，且更換領銜人的同意書也未達標，因此罷團召集人賴苡任3日向台北高等行政法院，聲請暫時處分，但法院今（5日）以不符要件駁回聲請。對此，律師黃帝穎直言，國民黨青年軍「簡直就是來鬧的」。

    賴以荏日前向北高行聲請假處分，認為2階連署送件，不應該限制於單一領銜人，就算不是領銜人也可送交，不過法院今日指出，罷團連署人名冊的受理機關，應為台北市選舉委員會，並非中選會，且賴苡任並非利害關係人，所以裁定駁回。

    而黃帝穎於臉書粉專表示，「國民黨一再上演法律鬧劇，從大量死人連署偽造文書的刑事庭，演到行政法院的假處分，今天被台北高等行政法院駁回打臉。」

    黃帝穎解釋，北高行的裁定指出，聲請人僅以公眾週知為由，泛稱其為吳思瑤罷免團體之「召集人」，尚未釋明其為本件適格聲請人之緣由，況且「召集人」亦非選罷法所規範之人員，其聲請並非適法，並笑稱，「法院打臉國民黨青年軍連提起行政訴訟的法律資格都沒有，簡直就是來鬧的。」

    黃帝穎還提到，國民黨青年軍說《選罷法》80條3項規定，領銜人送件是違憲，但這只能透過修法或訴訟時說服法官，聲請大法官解釋憲法，只是國民黨不提修法，又修《憲訴法》來癱瘓憲法法庭，「現在跑錯棚去行政法院假處分喊違憲，直接被行政法院駁回打臉，再次證明國民黨嚴重法盲。」

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