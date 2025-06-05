爆國民黨決定狂攻擊綠營及罷團人士轉移焦點 吳崢：笑死人了

民進黨發言人吳崢。（資料照）

2025/06/05 22:11

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委沈伯洋、王義川家人先後遭造謠、抹黑攻擊。民進黨發言人吳崢說，最近有媒體報導指出，國民黨面對大罷免浪潮，決定要在7月透過黨中央和立院黨團，密集攻擊民進黨以及公民團體人士道德瑕疵，點燃選民「厭綠」怒火，轉移罷免焦點。他痛批，國民黨現在連「集體偽造文書」這種最基本的事實，都不敢承認、不敢面對的政黨，「有什麼資格攻擊別人？集體犯罪的政黨講道德？笑死人了！」

吳崢今天在社群平台發文說，這兩天媒體有篇獨家，內容非常直白，指國民黨面對大罷免浪潮，決定要在7月透過黨中央和立院黨團，密集攻擊民進黨以及公民團體人士道德瑕疵，點燃選民「厭綠」怒火，轉移罷免焦點。

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吳崢說，沒想到，這兩天就看到藍白配合部分媒體，甚至境外媒體，已經提早針對民進黨委員展開瘋狂潑髒水攻擊，意圖形塑「人格毀滅戰」。王義川委員，十幾年前的家庭私事被拿出來扭曲造謠；沈伯洋委員，連是美國間諜這種超級荒謬的認知作戰也再度被拉到檯面上炒作。現在連民進黨立委們合規的公務車使用，也被以爆料的形式渲染，搭計程車的吳思瑤委員，被說成搭公務車，根本是造謠一條龍。

吳崢指出，這就是藍白精心發動的戰術，就是要用大量口水戰、假新聞、垃圾訊息癱瘓公民的注意力，讓大罷免運動進入「垃圾時間」，讓議題失焦。真正的重點是，藍白在立法院毀憲亂政，惡刪總預算杯葛民生、癱瘓國防，這才是社會關注的大重點，也是現今已經有超過120萬台灣公民站出來簽下罷免連署書的大背景。

吳崢痛批，國民黨企圖炒作莫須有的道德瑕疵，但到現在連「集體偽造文書」這種最基本的事實，都不敢承認、不敢面對的政黨，有什麼資格攻擊別人？集體犯罪的政黨講道德？笑死人了！

吳崢最後說，人民焦慮的是，當中國不斷升高對台軍事壓力，台灣能不能有效的防衛自己，捍衛國民的安全。大家記得很清楚，傅崐萁率領國民黨立委，開議期間屢屢跑去中國和香港朝貢，拜會中共高官。「而人民要花納稅錢，每個月一人20萬養這些舔共立委，這才是最大的資源浪費！不忠於國家，才是最不適任立委的行徑！」

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