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    國台辦對沈伯洋父親公司懲戒 陸委會：對大罷免忍不住了！

    陸委會發言人梁文傑。（記者陳鈺馥攝）

    陸委會發言人梁文傑。（記者陳鈺馥攝）

    2025/06/05 17:29

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕香港媒體《大公報》報導指控，民進黨立委沈伯洋的父親沈土城「倒賣中國商品賺差價」後，中國國台辦今宣布，對沈土城擔任負責人的兆億公司實施懲戒。陸委會發言人梁文傑直指，「這個懲戒我想不是針對企業，就是針對沈伯洋，可能因為現在台灣正在進行大罷免，所以對方也忍不住了！」

    國台辦發言人朱鳳蓮聲稱，「台獨頑固分子」沈伯洋之父沈土城在台灣企業兆億有限公司擔任負責人，該公司與中國某些企業存在貿易往來與業務合作，從中謀取經濟利益。

    朱鳳蓮說，中方絕不允許「台獨頑固分子」關聯企業在中國謀利，決定對兆億有限公司實施懲戒，禁止其與中國組織、企業、個人進行任何交易、合作，並將對其採取其他必要措施。

    對此，梁文傑在陸委會例行記者會表示，根據《大公報》的報導，沈伯洋父親的公司其實是一間貿易公司，它是貿易商向中國的廠商採購東西，然後賣到厄瓜多爾去，實際上是讓中國的廠商賺錢，然後賺厄瓜多爾的錢。

    梁文傑指出，你不讓沈伯洋父親的貿易公司跟中國廠商買貨，那就是不讓中國廠商賺錢如此而已，所以這個處分並沒有什麼道理，沒有什麼邏輯，因為最後受傷的還是中國的廠商。

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