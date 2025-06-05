聲請假處分被北高行駁回 賴苡任表尊重酸中選會「最中立」

罷免民進黨立委吳思瑤團隊更換領銜人失敗，「地動刪瑤」召集人賴以荏（見圖）緊急聲請假處分，台北高等行政法院今天駁回聲請。（資料照）

2025/06/05 17:30

〔記者甘孟霖／台北報導〕罷免綠委吳思瑤團隊「地動刪瑤」因更換領銜人未果，召集人賴以荏向台北高等行政法院聲請假處分今被駁回。中選會對此也發布新聞回應，指台北市罷免綠委吳思瑤、吳沛憶「雙吳」團隊均會於6月7日至北市選委會送件。對此，賴苡任表達尊重法院，並酸中選會特別為罷團發布新聞稿說明細節，「中選會最中立」。

賴苡任表示，北高行駁回理由包含「中選會」不是選務主管機關；關於備補領銜人可否自動遞補為領銜人，無需1/2提議人同意，要由備補領銜人自己來告；另尚未送件遭到拒收就提暫時處分，是「預先司法審判」，因此要避免司法權過早介入，侵奪行政權決定。這三點與當日庭上中選會之三項主張完全一致，他絕對尊重法院的裁定，後續如何應對，團隊會再討論。

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他說，感謝北高行的法官願意花時間聽他的論述，尤其當法官也對於《選罷法》產生諸多疑問時，讓他覺得有人明白團隊的困難，也對《選罷法》的矛盾抱持疑問。

針對中選會聲明曝「雙吳」罷團昨日至北市選委會場勘，賴苡任說，中選會罕見替兩個罷免團體（罷瑤、罷憶）發新聞稿對外說明細節，甚至替罷團公布可能的送件日期及送件時間，團隊感到受寵若驚，身為中央選務機關，竟願屈身擔任罷團對外發言人及媒體聯絡窗口，「中選會主委李進勇堪稱公務員之楷模、父母官之榜樣、士大夫之風範，不僅敢為天下先，還愛民如愛子！若中華民國之官員皆由如此為民服務之熱誠，國家之振興又有何憂」！

他並大酸道：「中選會最中立！中選會最獨立！中選會最超然！中選會最客觀！中選會棒棒棒！李進勇讚讚讚！」

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