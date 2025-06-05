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    北市青創社宅驚爆淪A片拍攝場 住戶不堪其擾報案

    台北市長蔣萬安等人於議會備詢。（記者林承鴻攝）

    台北市長蔣萬安等人於議會備詢。（記者林承鴻攝）

    2025/06/05 17:23

    〔記者林承鴻／台北報導〕台北市議員洪婉臻踢爆，有AV女優、男優在北市青創戶社宅拍色情影片，還在住戶群組傳許多A片連結，造成其他住戶不舒服，向市府反映也求助無門，報案妨礙風化，洪婉臻要求市府檢討青創社宅審查機制。市長蔣萬安回應，會積極調查，若違約就依照規定處理。

    洪婉臻於今（5日）市政總質詢指出，有青創社宅住戶在社群平台表示「我家來了一個AV女優大吵大鬧，睡在地板上」，並自稱是不小心誤入AV界的苦命修片師，甚至在社宅住戶群組傳了許多A片連結，其他住戶詢問是否傳錯，該名住戶還說「沒有」。洪指出，非常多證據都顯示，拍攝A片的地點之一，就在台北市的社宅裡。

    洪婉臻說，有住戶透過1999向市府反映不堪其擾，都發局卻回覆「非本局管轄範圍，請向青年局反映」；青年局則回應，確認該青創戶提案內容是要做幼兒唱遊及日文手作。洪批評青年局與都發局互踢皮球，民眾因求助無門，只好去警察局報案妨害風化。

    青年局長周羿希表示，針對該青創戶可能造成的疑慮，有輔導進行計劃轉型。都發局長簡瑟芳表示，若在社宅裡拍攝色情影片又散播出去，就形成妨害風化，違反租約必須處理。

    洪婉臻強調，職業不分貴賤，但原則要確立，該青創戶行為已經造成他人身心不舒服，要求市府檢討青創社宅申請審查機制，不應有妨害風化、危害安全、營利等違規行為，同時建立社宅使用監督機制，設置民眾與住戶檢舉專線。

    蔣萬安表示，會對青創戶申請做嚴謹把關，若發現青創戶入住後，從事與申請目的不符的行為，會依照入住規範處理，會積極即刻調查此案並依約處理，另警察局已接獲報案，會請檢調偵辦。

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