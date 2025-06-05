中國通緝懸賞台資通電軍20人 陸委會警告：配合中共將觸法

陸委會發言人梁文傑。（記者陳鈺馥攝）

2025/06/05 17:27

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國今日發布懸賞通告，點名通緝台灣「資通電軍」指揮部20名核心成員，指控其參與非法網路攻擊中國政軍企部門，涉嫌多項違法行為，並懸賞每名1萬元人民幣。陸委會發言人梁文傑今天強調，如果有民眾配合中共，不管是抓誰或提供資料，這個有國安法問題，大家不要為了1萬元人民幣隨隨便便去做。

廣州市公安局天河區分局指稱，台灣「資通電軍」指揮實施的非法網絡攻擊活動，涉嫌多項違法犯罪，對寧恩緯等20名參與實施網攻的重要犯罪嫌疑人進行懸賞通緝。

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中國公安及安全部門聯合360數字安全集團發布調查報告，宣稱台灣「資通電軍」係由民進黨當局主導，在美方技術與訓練支持下成立的「第四軍種」，專門針對中國展開網路滲透與間諜行動。

中共指控，相關攻擊行動由台方高層策動，並與美國情治機構如國安局（NSA）、中情局（CIA）合作，配合推進所謂「顏色革命」及輿論戰，意圖干擾大陸內部穩定。公安部門並公布「寧恩緯」等20人名單，全面展開懸賞通緝行動。

中國官媒《新華社》報導稱，這是中國公安機關首次通過執法行動對台獨分裂勢力亮劍，首次對台灣「資通電軍」有組織網絡違法犯罪行為的集中打擊，一舉查實了20名犯罪嫌疑人真實身分，全面固定犯罪證據，並公開懸賞通緝。

對此，梁文傑在陸委會記者會表示，中方今天所做的這些，目的是要塑造對台灣有長臂管轄的錯誤印象，然後藉此來迫使台灣人民做自我審查，製造寒蟬效應。國防部今天已說明，這是抹黑資通電軍，執行「企業網攻」絕非事實。

針對若有民眾配合中共抓捕國軍領賞金是否違法？梁文傑強調，必須要說，如果有民眾配合中共，不管是抓誰或提供資料或什麼的話，這個有國安法的問題，大家不要為了1萬元人民幣隨隨便便去做。

中國今日發布懸賞通告，點名通緝台灣「資通電軍」指揮部20名核心成員，指控其參與非法網路攻擊中國政軍企部門，涉嫌多項違法行為，並懸賞每名1萬元人民幣。（圖取自微博）

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