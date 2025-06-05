遭影射抄選服名單 綠議員批朱凱翔帶風向抹黑

王閔生說，抄選服名單的說法是鬼扯。（記者何玉華攝）

2025/06/05 17:22

〔記者何玉華／台北報導〕媒體人朱凱翔在節目中訪問台北市議員張斯綱，提到罷免連署書問題時，點名民進黨大安文山區議員都是抄選民服務的名單；3名被影射的議員都不排除提告，王閔生說，選民服務不會留戶籍地址，甚至到幾鄰這麼細「鬼扯、莫名其妙」；趙怡翔說，北市選委會認證連署失誤率非常低，朱凱翔說法汙衊公民團體；簡舒培批評朱凱翔跟涉違法個資法的張斯綱一搭一唱，毫無證據亂指控，擺明就是政黨打手、帶風向抹黑。

張斯綱因提供名單給罷免立委吳思瑤的召集人賴苡任而被約談，他在朱凱翔的節目中說「坦然面對，已經請好律師」；朱凱翔則表示，他知道那些議員都是在抄選民服務名單，點名民進黨大安文山區議員，質疑北檢要辦嗎？辦藍不辦綠，實在太難看了。張斯綱則回以「自己是涉案當事人，不評論個案」。

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民進黨在大安文山區目前有王閔生、簡舒培、趙怡翔共3席議員。王閔生表示，連署過程中全力協助罷團，3個服務處都作定點收發站，每個市場都去掃街，一個市場一個市場去簽連署書，每一張都是扎實的累積。國民黨因為抄寫名冊惹了一身黑，反過來潑髒水、抹黑公民團體連署的成果，這是惡意造謠，對這種惡質的行為不排除提告。

王閔生說，連署名單是由台北市長蔣萬安領導的台北市選委會查對，等市選委會公布查對結果，朱凱翔的謠言不攻自破；甚至身邊就坐著台北市議員張斯綱，他可以問問選民服務有可能留這麼細的資料如身分證、生日，甚至戶籍地址留到幾鄰，根本是「鬼扯、莫名其妙」。

趙怡翔表示，已經跟另兩名議員討論要如何循法律途徑處理這件事情；朱凱翔的指控是完全胡說八道，無論在大安文山，民眾都可以看得出每份連署都是志工、罷團去連署出來，沒有一份是抄出來的，北市選委會查驗結果，也可以看見失誤率非常的低。朱凱翔的說法是汙衊非常辛苦去實施公民權益的團體、胡說八道。

簡舒培指出，朱凱翔跟涉違反個資法的張斯綱一搭一唱，毫無證據就亂指控民進黨議員，完全雙標，明顯就是配合特別政黨在操作，就是政黨打手，帶風向在抹黑，又不敢點名鑽法律漏洞，將會先蒐證，評估後續是否提告追究法律責任。

簡舒培批評朱凱翔的說法模糊焦點，帶風向抹黑。（記者何玉華攝）

趙怡翔表示，抄選服名單的說法是汙衊公民團體。（記者何玉華攝）

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