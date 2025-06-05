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    罷瑤再受挫！賴苡任聲請假處分駁回 法院：告錯對象、身分也不對

    罷瑤案召集人賴苡任，向北高行聲請假處分，主張2階罷免連署不應限制於單一領銜人。（記者塗建榮攝）

    罷瑤案召集人賴苡任，向北高行聲請假處分，主張2階罷免連署不應限制於單一領銜人。（記者塗建榮攝）

    2025/06/05 17:11

    〔記者張文川／台北報導〕「地動刪瑤」召集人賴苡任，因罷免民進黨立委吳思瑤團隊更換領銜人失敗，日前聲請假處分，主張2階連署書應由連署人送件，而非限於單一領銜人，要求中選會受理他將遞交的連署書；台北高等行政法院今認定，受理連署機關應是台北市選委會，並非中選會，且「召集人」在選罷法並無規範，當事人不適格，裁定駁回聲請。可抗告。

    賴苡任主張，中選會應於6月7日罷免連署期限屆滿日前，受理他提出的連署罷免函及連署人名冊，並續行查對；若中選會查對後認為不足法定連署人數，應通知賴苡任補提。

    北高行合議庭審理後認為，依公職人員選罷法規定，受理立委罷免案連署人名冊的適格機關，應是台北市選委會，並非中選會，賴苡任要求中選「應受理」其連署罷免函，並無依據。

    北高行指出，賴苡任主張，領銜人張克晉聲明退出而不履行領銜人義務時，應由備補領銜人自動遞補，就算賴的主張可採，也是備補領銜人才具有法律上利害關係，賴苡任只以「早已公眾週知」為由，泛稱他罷瑤團體的「召集人」，但召集人並未存在於選罷法規範，賴也未釋明他聲請的身分適格理由，聲請不合法。

    裁定指出，賴苡任尚未向主管機關提出連署人名冊，就聲請定暫時狀態假處分，也未釋明他與中選會的法律關係，不符行政訴訟法要件，於法不合，故予駁回。

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