台籍教師張立齊領中國定居證 陸委會開鍘廢止台灣身分

在中國華僑大學任教的台籍人士張立齊。（圖取自華僑大學官網）

2025/06/05 17:01

〔記者陳鈺馥／台北報導〕在中國華僑大學任教的台籍人士張立齊，去年響應中國融合發展政策，成為首位領取中華人民共和國「台灣居民定居證」的台灣人。陸委會今日宣布，經查張立齊持有中國定居證，已經廢止台灣身分，未來來台須申請入境許可。

陸委會今年4月令釋「兩岸人民關係條例」第9條之1第一項規定，台灣人民不得在中國大陸地區設有戶籍或領用中國護照之「設有戶籍」，按其法律立法目的、規範意旨及其整體規定之關聯意義綜合判斷，應包含持有「中國身分證」及「定居證」。

請繼續往下閱讀...

陸委會發言人梁文傑指出，今年4月16日陸委會發布解釋令，如果申請持有中共定居證，就違反兩岸條例第9條之一規定，必須除去台灣的身分。現在確認有一位民眾張立齊，他在2024年領用中方定居證，經過確認，已經廢止張立齊的台灣身分，未來他如果要來台灣，必須依照兩岸條例相關規定申請入境許可，並經同意以後才能入境。

中國媒體《看台海》去年1月曾宣傳，在華僑大學任教的博士後台胞張立齊，已從廈門市公安局出入境管理支隊民警手中，接過了「台灣居民定居證」，成為中國出入境管理局支持「福建建設兩岸融合發展示範區」10項出入境政策措施實施後，首位在閩定居的台胞。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法