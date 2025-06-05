刪減地方補助款外……主計總處曝曾考量減國債付息

行政院統刪一般性補助款引發地方反彈，主計總處處長許永議今天在院會後記者會說明，曾考慮先刪減國債付息，但可能會因付不出利息而違約，只能勉強刪除一般性補助款。（圖由行政院提供）

2025/06/05 16:55

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院統刪一般性補助款引發地方反彈，主計總處主計長陳淑姿昨在立法院透露原先有3種方案，最終行政院長卓榮泰選擇刪減地方補助。主計總處公務預算處長許永議今天在院會後記者會說明，曾考慮先刪減國債付息，但可能會因付不出利息而違約，只能勉強刪除一般性補助款。

許永議表示，今年中央政府總預算被刪減2076億元，中央指定刪減部分已達1439億元，以往每年度大概刪減300億元，相較過往達7倍之多，且立法院要行政院自刪636億元，實為窒礙難行，但覆議也被否決，主總也就怎麼減少636億元有討論。

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許永議指出，陳淑姿昨稱曾考量刪除國債付息，但財政部評估5月份可能因無法付出利息導致違約，也會影響到債息，而近期也受到美國關稅政策影響，出口營業稅、退稅增加，所得稅申報也拖了1個月，都也會影響資金調度，會增加舉借。因此最後只能勉強刪減地方一般性補助款。

此外，卓揆上週四喊話，盼各縣市發揮影響力，讓立委支持透過追加預算636億元，解決禁伐補償、國軍調整待遇的各項重要預算。行政院發言人李慧芝昨指出，追加預算需地方政府及朝野立委支持，行政院才會提出用以解決困境。

至於若636億元追加預算無共識，禁伐補償等預算是否先行追加預算，許永議說明，追加預算須有朝野共識，且3個部分會共同處理。

針對主計總處將修改行政命令，刪除對地方縣市一般性補助款規定，許永議解釋，「財劃法」修正後地方增加3753億元，有那麼多錢後，對於一般性補助款，根本不會發生財政收支差短，教育、社福、基本設施都有錢做了，因此內容勢必要檢討，已經草擬方案請各直轄市表示意見。

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