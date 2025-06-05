北高行駁回賴苡任暫時處分 周軒曝裁定重點：白話文就是干你屁事！

北高行5日駁回賴苡任聲請暫時處分。（資料照）

2025/06/05 16:56

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕罷免民進黨立委吳思瑤團隊「地動刪瑤」更換領銜人失敗，召集人賴以荏事後向台北高等行政法院聲請假處分，主張二階連署不應限制於單一領銜人，就算不是領銜人也可送交連署書。不過今天（5日）北高行駁回聲請，政治工作者周軒曝光裁定重點，白話文翻譯就是對賴苡任說「干你屁事」！

罷免吳思瑤自一階提議就發生大量死亡、冒名連署遭檢調調查，嚇得張克晉發聲明宣布退出罷瑤團體。而涉連署造假交保的賴苡任堅持繼續罷瑤行動，並啟動募集更換領銜人同意書，但中選會上週三（5/28）表示，經北市選委會查對，有700人非屬原提議人、22名原提議人重複簽署，該案未符合提議人總數2分之1以上書面同意的法定要件，宣告罷瑤「換將」失敗。

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不服結果的賴苡任向台北高等行政法院聲請假處分，主張二階連署不應限制於單一領銜人，還稱不是領銜人也可送交連署書。北高行受理該二後於本月3日下午開庭，今天裁定駁回賴苡任聲請。

而周軒稍早在臉書曝光北高行裁定重點，「剛剛台北高等行政法院駁回賴苡任的「不是領銜人也可以送連署書」的妄想了，裁定重點有二。第一，系爭罷免案『連署人名冊受理之適格機關』應為臺北市選舉委員會，並非中央選舉委員會：第二，賴苡任並非法律上之利害關係人，就聲請定暫時處分而言，當事人不適格。」

周軒接著說：「行政法院裁定的白話文翻譯就是，第一，找錯對象；第二，干你屁事！」網友紛紛表示，「這翻譯太讚」、「明知不可為而為之者，要嘛蠢要嘛壞，要嘛又蠢又壞」、「他不是有個律師妹妹，為什麼做這件蠢事之前不先問過妹妹」、「台灣的公務員要應付這群藍白文盲，真的很累」、「他到時候又會上直播很驕傲說，現在已經成功引起國家機器的專門針對了，可見自己多厲害」、「笑爛，等下又要喊司法不公了」、「他們不可能不知道會被駁回，要的就是再出來說司法迫害而已」。

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