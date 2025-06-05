北高行駁回賴苡任聲請假處分 中選會：尊重

罷免民進黨立委吳思瑤團隊更換領銜人失敗，「地動刪瑤」召集人賴以荏（見圖）緊急聲請假處分，台北高等行政法院今天駁回聲請。（資料照）

2025/06/05 16:47

〔記者李文馨／台北報導〕罷免民進黨立委吳思瑤團隊更換領銜人失敗，「地動刪瑤」召集人賴以荏緊急聲請假處分，台北高等行政法院今天駁回聲請。對此，中選會表示，尊重北高行裁定，並提到罷免吳思瑤、吳沛憶2罷團4日已到北市選委會場勘，並表達將於7日下午送件。

罷瑤案領銜人張克晉日前發表聲明退出領銜人身分，由於提議人同意未達門檻，因此罷團更換領銜人未果。賴苡任5月29日向台北高等行政法院聲請假處分，主張二階罷免連署不應限制於單一領銜人，北高行於6月3日開庭，並於今天駁回聲請。

請繼續往下閱讀...

中選會表示，公職選罷法明定罷免案應由領銜人送件，無論是中選會或北市選委會都尊重台北高等行政法院的裁定；並提到，罷免立委吳思瑤、吳沛憶等2罷團4日已到北市選委會場勘，並表達7日送件事宜。

中選會指出，既非領銜人也非備補領銜人，網路公開貼文又自承其也不是適格提議連署人的賴以荏將於7日下午5點前至該會送件，北市選委會將依法令等作業程序，請其出示領銜人張克晉國民身分證件正本與領銜人合法授權的委託書、送件函文簽署等相關必要文件，以做後續適法的處理。

中選會也說，另一案領銜人李孝亮也將於7日下午5點前至北市選委會送件，北市選委會則會做好收件準備，也請領銜人遵守送件規定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法