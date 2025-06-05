為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    北高行駁回賴苡任聲請假處分 中選會：尊重

    罷免民進黨立委吳思瑤團隊更換領銜人失敗，「地動刪瑤」召集人賴以荏（見圖）緊急聲請假處分，台北高等行政法院今天駁回聲請。（資料照）

    罷免民進黨立委吳思瑤團隊更換領銜人失敗，「地動刪瑤」召集人賴以荏（見圖）緊急聲請假處分，台北高等行政法院今天駁回聲請。（資料照）

    2025/06/05 16:47

    〔記者李文馨／台北報導〕罷免民進黨立委吳思瑤團隊更換領銜人失敗，「地動刪瑤」召集人賴以荏緊急聲請假處分，台北高等行政法院今天駁回聲請。對此，中選會表示，尊重北高行裁定，並提到罷免吳思瑤、吳沛憶2罷團4日已到北市選委會場勘，並表達將於7日下午送件。

    罷瑤案領銜人張克晉日前發表聲明退出領銜人身分，由於提議人同意未達門檻，因此罷團更換領銜人未果。賴苡任5月29日向台北高等行政法院聲請假處分，主張二階罷免連署不應限制於單一領銜人，北高行於6月3日開庭，並於今天駁回聲請。

    中選會表示，公職選罷法明定罷免案應由領銜人送件，無論是中選會或北市選委會都尊重台北高等行政法院的裁定；並提到，罷免立委吳思瑤、吳沛憶等2罷團4日已到北市選委會場勘，並表達7日送件事宜。

    中選會指出，既非領銜人也非備補領銜人，網路公開貼文又自承其也不是適格提議連署人的賴以荏將於7日下午5點前至該會送件，北市選委會將依法令等作業程序，請其出示領銜人張克晉國民身分證件正本與領銜人合法授權的委託書、送件函文簽署等相關必要文件，以做後續適法的處理。

    中選會也說，另一案領銜人李孝亮也將於7日下午5點前至北市選委會送件，北市選委會則會做好收件準備，也請領銜人遵守送件規定。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播