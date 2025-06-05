被爆用公務車跑反罷免行程、出入愛山林總部 林志潔：鄭正鈐還要躲嗎？

國民黨立委鄭正鈐被爆用立法院公務車跑反罷免行程等，新竹市雙罷免總部發言人林志潔籲鄭正鈐出面說清楚。（記者洪美秀攝）

2025/06/05 16:34

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市雙罷免總部發言人林志潔今指出，有揭弊者爆料指控，國民黨立委鄭正鈐濫用立法院公務車跑反罷免行程，且鄭在立院開議期間，被拍到進出涉弊案的愛山林建設總部，愛山林建設2022年在高虹安選市長時是最大的政治獻金金主之一，呼籲鄭正鈐不要再躲了，應說清楚為何濫用公務車資源，及與愛山林建設的關係。

林志潔說，揭幣者提到鄭正鈐經常違法使用立法院公務車來回台北新竹，不但要跑新竹地方行程，且還去宣傳反罷免。而鄭正鈐從未依立法院公務車使用要點，負擔油料等費用，只要調查派車資料和是否給付費用即可得知。

請繼續往下閱讀...

林志潔指出，鄭正鈐也被拍到在院會期間不好好開會，跑去密會建設公司的高階主管，且搭乘公務車，而這個建設公司正是貪污被判有罪，遭停職的新竹市長高虹安在2022年競選時，政治獻金最大的金主之一。令人感到奇特的是，當時在做政治獻金的時候，建設公司是分非常多筆來捐獻，小額的2、3萬，大額的有10幾萬，為什麼要分這麼多筆，也值得令人深究。

林志潔也呼籲立法院政風室應儘速調查，並請鄭正鈐在涉嫌包庇暴力討債和組織犯罪之餘，不要濫用公家資源，壓榨立法院駕駛，違反友善職場規定。

民進黨立院總召柯建銘助理周軒也在社群發文稱，5月20日接獲爆料，鄭正鈐被拍到從台北市龍江路愛山林企業總部走出來，疑似與愛山林的高層一起走。而知名建商集團「甲山林」旗下的「愛山林」建設，遭爆涉嫌透過私募炒股，非法獲利超過1億元。台北地檢署兵分23路搜索，並約談甲山林集團董事長祝文宇與其兒子等20人到案；祝文宇當時被諭令1200萬交保。

新竹市雙罷免總部領銜人戴振博也說，到底鄭正鈐去愛山林總部有什麼事呢？是搭公務車去嗎？特別的是，「新竹帝寶」剛好就是甲山林集團在新竹市的千億造鎮大建案，呼籲鄭正鈐不要躲，出面說清楚。

周軒在社群發文稱，5月20日接獲爆料，鄭正鈐被拍到從北市龍江路愛山林企業總部走出來，疑似與愛山林的高層一起走。（照片取自周軒臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法