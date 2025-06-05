大巨蛋檔期遠雄審議遭質疑「球員兼裁判」 議員許淑華要求反壟斷

台北大巨蛋是國內最大的室內演唱會場地。（資料照）

2025/06/05 16:06

〔記者林承鴻／台北報導〕台北大巨蛋是國內最大的室內演唱會場地，台北市議員許淑華表示，遠雄巨蛋公司擁有檔期審查權力，且無須說明理由，又創立遠雄創藝公司自行辦理展演活動，質疑遠雄「球員兼裁判」，有壟斷市場之嫌，要求市府將反壟斷條文加入與遠雄的營運契約內容。

台北市長蔣萬安表示，包含履約執行狀況、陳情案件處理等，都會納入於9月的營運績效評估委員會考核討論。體育局長游竹萍表示，大巨蛋檔期由遠雄審議，屬於BOT的商業運作機制，審議會議無市府人員；另外，其牌價固定，不會影響市府權益。

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許淑華指出，「台北大巨蛋體育館場地租用管理辦法」中寫明，「申請案件取得檔期與否本公司（遠雄巨蛋公司）無須敘明理由，申請人不得異議」，而遠雄又自行成立「遠雄創藝」，此舉等於遠雄自己接的活動可以優先拿到檔期，質疑難道所有演唱會都要看遠雄臉色，或和遠雄創藝合作？

許淑華表示，遠雄以卑劣的手法壟斷市場，破壞自由經濟競合關係，不應該所有大巨蛋演唱會都要透過遠雄創藝。她要求市府將反壟斷條文加入與遠雄營運契約內容，若還有壟斷就應該納入營運績效評估委員會評估。

蔣萬安表示，大巨蛋是BOT案，土地由市府提供，民間企業出資興建，並負責後續營運管理，與市府間依照投資計畫書、興建營運管理契約的規定進行。他指出，包括邀請哪些主辦單位、怎麼接洽、檔期安排，都屬於營運管理範疇，市府也依照合約確保舉辦一定比例的棒球賽事。

蔣萬安說，依照履約情形、整體場館環境管理、陳情案件處理、滿意度等，都會納入在9月的營運績效評估委員會考核討論。

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