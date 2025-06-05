為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    竹市晶品城爆欠600萬租金、權利金 林彥甫轟市府放任不管

    新竹市火車站前的晶品城已歇業1年多。（記者洪美秀攝）

    新竹市火車站前的晶品城已歇業1年多。（記者洪美秀攝）

    2025/06/05 16:19

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市議員林彥甫今天議會質詢提到，舊城區很多商家歇業，其中最大的BOT案晶品城已歇業1年多，如今已成蚊子館，更爆出連600萬元租金與權利金都未繳給市府，抨擊市府無能且放任不管。市府表示，權利金未繳部分，已依契約每日扣罰2萬元的違約金。

    林彥甫說，市府說要活絡舊城商圈，但火車站前的最大蚊子館晶品城已歇業1年多，卻遲未重新營業。原本去年說要改做長照，結果市府說業者又變回要做商場。當他追問業者市府是否有依約繳納租金、權利金，交通處長倪茂榮一開始回應「有」，但他告知議事殿堂不要說謊，才改口說「去年都有繳」，並承認今年的600萬元至今還沒收到。

    林彥甫說，一般房客欠租超過3個月早就被房東趕出去，市府卻讓業者一變再變、欠錢都不積極處理，放任晶品城成為舊城區最大蚊子館，難怪砸再多錢辦市集都沒用。他要求市府盡快處理，該解約就解約，不要留下一堆爛攤子。

    市府交通處說明，晶品城從去年3月將附屬事業（晶品城）閉館後，原規劃轉型為社會福利、長期照護等方向，但經審慎評估並考量多方因素後，已於114年3月向竹市府申請目標變更為原商場使用，目前民間機構正與潛在廠商洽談合作中。

    至於土地租金與權利金繳納部分，114年應繳納的固定權利金為600萬元，確實至今尚未繳納，市府已依契約啟動每日扣罰2萬元的違約金計罰程序，若仍未繳納，將依契約規定辦理。目前都定期召開履約管理會議，並持續追蹤附屬事業後續規劃；而停車場仍正常營運，會持續督促業者要求加速商場重新啟用。

    晶品城變蚊子館還欠600萬租金權利金，市議員林彥甫轟市府放任不管。（記者洪美秀攝）

    晶品城變蚊子館還欠600萬租金權利金，市議員林彥甫轟市府放任不管。（記者洪美秀攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播