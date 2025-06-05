竹市晶品城爆欠600萬租金、權利金 林彥甫轟市府放任不管

新竹市火車站前的晶品城已歇業1年多。（記者洪美秀攝）

2025/06/05 16:19

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市議員林彥甫今天議會質詢提到，舊城區很多商家歇業，其中最大的BOT案晶品城已歇業1年多，如今已成蚊子館，更爆出連600萬元租金與權利金都未繳給市府，抨擊市府無能且放任不管。市府表示，權利金未繳部分，已依契約每日扣罰2萬元的違約金。

林彥甫說，市府說要活絡舊城商圈，但火車站前的最大蚊子館晶品城已歇業1年多，卻遲未重新營業。原本去年說要改做長照，結果市府說業者又變回要做商場。當他追問業者市府是否有依約繳納租金、權利金，交通處長倪茂榮一開始回應「有」，但他告知議事殿堂不要說謊，才改口說「去年都有繳」，並承認今年的600萬元至今還沒收到。

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林彥甫說，一般房客欠租超過3個月早就被房東趕出去，市府卻讓業者一變再變、欠錢都不積極處理，放任晶品城成為舊城區最大蚊子館，難怪砸再多錢辦市集都沒用。他要求市府盡快處理，該解約就解約，不要留下一堆爛攤子。

市府交通處說明，晶品城從去年3月將附屬事業（晶品城）閉館後，原規劃轉型為社會福利、長期照護等方向，但經審慎評估並考量多方因素後，已於114年3月向竹市府申請目標變更為原商場使用，目前民間機構正與潛在廠商洽談合作中。

至於土地租金與權利金繳納部分，114年應繳納的固定權利金為600萬元，確實至今尚未繳納，市府已依契約啟動每日扣罰2萬元的違約金計罰程序，若仍未繳納，將依契約規定辦理。目前都定期召開履約管理會議，並持續追蹤附屬事業後續規劃；而停車場仍正常營運，會持續督促業者要求加速商場重新啟用。

晶品城變蚊子館還欠600萬租金權利金，市議員林彥甫轟市府放任不管。（記者洪美秀攝）

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