政院拍板律師法修正草案 擴大律師停止職務範圍

為維護人民對司法制度信賴，行政院會今（5日）通過「律師法」部分條文修正草案，擴大經檢察官提起公訴時，得命停止執行律師職務之範圍，將函請立法院審議。 （行政院提供）

2025/06/05 15:42

〔記者鍾麗華／台北報導〕為維護人民對司法制度信賴，行政院會今（5日）通過「律師法」部分條文修正草案，擴大經檢察官提起公訴時，得命停止執行律師職務之範圍，將函請立法院審議。

行政院長卓榮泰表示，律師身為在野法曹，肩負促進人權、維護社會公益的使命，如涉犯重大犯罪且經檢察官提起公訴，仍繼續執業，恐影響人民對司法制度的信賴。本次修法主要為擴大律師涉犯重大犯罪的範圍，同時賦予律師懲戒委員會得命其停止執行律師職務，並應定期審酌停止原因是否存在，以免影響整體修法成果。

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法務部表示，律師執業攸關民眾訴訟權益保障及國家司法程序運作，律師證書申請人涉犯特定重大犯罪，經檢察官提起公訴，或執業律師有前開情形，依現行律師法規定，法務部不得核給律師證書、律師懲戒委員會得命律師停止執行職務；然現行法限於特定重大犯罪，對於有損律師使命之洗錢罪、參與犯罪組織罪、強制性交罪、酒駕致人於死或重傷等罪尚無法涵蓋。

修正草案規定，律師涉嫌故意犯最重本刑5年以上有期徒刑之罪或故意犯罪因而發生死亡或重傷之結果且最重本刑亦為5年以上有期徒刑，經檢察官提起公訴，法務部得停止審查律師證書、律師懲戒委員會得命其停止執行職務。

此外，修正律師懲戒委員會命停止執行職務可定2年期間，惟於律師所涉犯罪經宣判、改判無罪或非第7條之罪前，仍得繼續命其停止執行職務。

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