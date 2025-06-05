世壯運「台灣消音」挨轟！蔣萬安神回應 林濁水怒了

台北市長蔣萬安。（資料照）

2025/06/05 15:50

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨議員簡舒培昨（4）日質詢台北市長蔣萬安，提到雙北市壯運閉幕式「台灣消音」一事，台北市長蔣萬安則回擊，大阪世博民進黨讓台灣不見，「為什麼沒有台灣館？」對此，前立委林濁水表示，在國外被欺負，已夠令人憤慨。在國內天龍市長竟認同自己欺負台灣是理直氣壯的事。「市長當累了，放棄連任了嗎？」

雙北世界壯年運動會5月30日晚間舉行閉幕典禮，其中演唱本土天團「玖壹壹」的〈世界都看見〉，歌詞中「我台灣來欸」這一句卻被消音，大螢幕牆上的字幕被改成「阮作伙來……」，引發批評。

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對此，簡舒培昨日質詢談到歌詞被消音一事，詢問蔣萬安是否知情，蔣萬安表示，閉幕主要是新北市負責，他事前不知情。對於簡舒培指出他也要負責，蔣萬安回擊，如果要用一致標準，今天大阪世博民進黨讓台灣不見，「為什麼沒有台灣館？」並要簡舒培別雙標。

林濁水今日在臉書發文指出，世壯運閉幕典禮，歌曲原有的台灣消音，大螢幕牆上的字幕被改掉。蔣萬安神回應，「大阪世博民進黨政府為何讓台灣消失？」林濁水表示，在國外被欺負，已夠令人憤慨。在國內天龍市長竟認同自己欺負台灣是理直氣壯的事！「市長當累了，放棄連任了嗎？」

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