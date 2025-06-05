賴清德軍禮歡迎 瓜地馬拉總統阿雷瓦洛： 對中華民國台灣支持不變

賴清德總統今（5）日上午以隆重軍禮歡迎瓜地馬拉共和國總統阿雷瓦洛（Bernardo Arévalo）伉儷率領內閣成員首次訪問台灣。（圖由總統府提供）

2025/06/05 16:05

〔記者蘇永耀／台北報導〕賴清德總統今（5）日上午以隆重軍禮歡迎瓜地馬拉共和國總統阿雷瓦洛（Bernardo Arévalo）伉儷率領內閣成員首次訪問台灣，展現兩國深厚邦誼。並提到，這幾年台瓜雙邊合作更加密切多元，未來將會在互惠互助的基礎上持續推動符合國際趨勢的計畫，促進兩國繁榮發展。阿雷瓦洛表示，此次國是訪問正值歡慶兩國建立正式外交關係90週年之際，不僅要重申兩國良好的雙邊關係，更希望勾勒未來雙邊合作的新走向，朝擴大經濟合作、建立經貿聯盟及促進投資等嘉惠兩國人民的台瓜關係發展。他並重申瓜國對中華民國台灣不變的支持，希望透過此次來訪向台灣人民伸出友誼的手。

軍禮歡迎儀式因遇雨改於總統府敞廳舉行，賴總統與阿雷瓦洛就定位後，室外在總統府廣場前鳴放21響禮炮，兩國元首檢閱儀隊則因雨未進行。敞廳內演奏兩國國歌，並分別致詞，隨後兩國元首進行雙邊會晤。

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賴清德表示，阿雷瓦洛總統伉儷率領內閣成員首次訪問台灣，展現兩國深厚的邦誼，他要代表中華民國政府及全體台灣人民表達最誠摯的歡迎。他提到，去年兩國慶祝90週年邦誼，一路走來相互扶持，尤其這幾年雙邊合作更加密切多元，不論是在醫療衛生、教育文化或是科技合作、經貿交流等領域，累積了非常豐碩的成果。未來，台灣和瓜地馬拉將會在互惠互助的基礎上持續推動符合國際趨勢的計畫，更會繼續強化青年交流合作與獎學金計畫，積極培育高科技及資通訊等產業人才，促進兩國的繁榮發展。

總統指出，兩國雖然地理相隔遙遠，但雙方人民的理念與價值緊密相連，相信在阿雷瓦洛總統的支持之下，雙邊的交流合作會更加緊密多元，寫下更好的篇章，也祝福訪團行程圓滿順利。

阿雷瓦洛總統致詞時表示，他很榮幸代表瓜地馬拉政府及人民來到中華民國台灣這個美麗的國家，並受到隆重軍禮歡迎，這也象徵兩國對彼此的尊重，以及穩固的友好關係。尤其此次國是訪問正值歡慶兩國建立正式外交關係90週年之際，訪團成員包括瓜國外交部長、經濟部長、總統府機要局長及新聞局長等工作團隊，希望兩國關係可以踏上全新樂章。

阿雷瓦洛提到，近年來台瓜關係在相互理解及合作的基礎上穩健茁壯，有非常重要的進展，兩國人民也在多元領域耕耘展現真誠的友誼及合作關係。尤其兩國致力推動公共衛生、教育、農業科技及基礎建設等有助經濟及社會發展的關鍵領域，期盼未來持續在過去良好的基礎上，進一步強化雙邊關係。

阿雷瓦洛總統表示，此次來訪不僅要重申兩國良好的雙邊關係，更希望勾勒未來雙邊合作的新走向，朝擴大經濟合作、建立經貿聯盟及促進投資等嘉惠兩國人民的台瓜關係發展。他也感謝過去90年來台灣人民對瓜國的協助，並再次重申瓜國對中華民國台灣不變的支持，希望透過此次來訪向台灣人民伸出友誼的手，兩國能在互惠共榮的道路上繼續大步向前邁進。

軍禮歡迎儀式因遇雨改於總統府敞廳舉行。（圖由總統府提供）

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