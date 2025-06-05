新北綠委蘇巧慧、吳琪銘罷免案失敗 罷免張宏陸團隊：正在造冊

目標罷免新北綠委張宏陸的「走投無陸」媒體聯絡人「小馬」（持麥克風者）受訪回應，正在統計造冊，數量、送件與否將待後續公告。（資料照）

2025/06/05 15:59

〔記者黃子暘／新北報導〕國民黨等泛藍陣營為反制藍委大罷免運動，也發起罷免民進黨立委行動，目標罷免新北市綠委蘇巧慧、吳琪銘的罷免團體「去怋除穢」今（5）日宣布因第二階段連署書份數未達標，不送件；目標罷免新北綠委張宏陸的「走投無陸」同樣到6月8日截止收件，今媒體聯絡人「小馬」受訪回應，正在統計造冊，數量、送件與否將待後續公告。

小馬指出，目前「走投無陸」已截止收件，團隊正在統計造冊中，關於數量及之後是否送件等等，日後會透過媒體群組公告周知。

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罷免張宏陸案第二階段連署份數，法定最低門檻為2萬2202件，罷團設定安全目標為至少3萬份連署書。

此外，目標罷免新北綠委李坤城的罷團「三月圍城」第二階段收件截止日到6月23日，記者試圖聯繫領銜人宋建樑詢問收件進度與送件規劃，未獲回應。

新北共有4席綠委進入第二階段罷免，分別為蘇巧慧、吳琪銘、張宏陸、李坤城，另外2席綠委林淑芬、吳秉叡則未被發起連署罷免；新北6席藍委洪孟楷、葉元之、林德福、張智倫、廖先翔罷免案第二階段均已在5月陸續完成送件。

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