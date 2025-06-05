引用韓國瑜「我跟你談大海、你跟我談漱口杯」吳宗憲批政院文不對題

立委吳宗憲。（記者方賓照攝）

2025/06/05 15:09

方賓照有拍照〔記者林曉雲／台北報導〕國民黨立委吳宗憲指中央政府總預算刪減是砍「吃吃喝喝的錢」，遭行政院反擊並要求道歉，他今（5）日在司法委員會外受訪時仍拒道歉，表示他談的是2075億浮編的宏觀預算運用，與636億元給地方的法定補助違法扣款，但行政院卻回應成，他質疑吃杯子蛋糕是亂花錢，指責政院是文不對題。

行政院發言人李慧芝昨日強調，預算編列依法受到決算程序以及審計程序的監督，政府機關不會浮濫編列預算，吳宗憲以「吃吃喝喝」或「鋪張浪費」淡化大幅刪除總預算2076億元造成的中央與地方困難，顯然是對於當時三讀表決的刪減預算內容毫無概念，「吳宗憲需要對認真編列預算以及撙節執行預算的全國公務員公開道歉」。

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吳宗憲說，他從來沒有質疑杯子蛋糕是不是自己花錢買的？ 他質疑的是把預算拿去花在不該花的地方，而他是用吃吃喝喝來形容，政院用杯子蛋糕回應，就像立法院院長韓國瑜說的「我在跟你談大海，你在跟我談漱口杯。」

吳宗憲表示，接續還有對等關稅的特別條例4100億元，然後又再追加636億元預算，昨天加拿大新聞報導，原來台灣是補助加拿大國會議員旅遊最多錢的國家，等於是他們的super baby。

吳宗憲還提到，監察院說很窮沒有衛生紙，結果看到最近一直爆發監院濫用公務車，行政院在初六新春團拜公開說沒有茶點，因為沒有預算， 520也因為沒有預算，沒有辦法買大蛋糕，意思是如果有錢，就吃得起大蛋糕，而不是去買杯子蛋糕，他很感謝行政院院長在百忙之中幫他澄清認證。

至於媒體詢問總統府和行政院收到恐嚇信，吳宗憲表示，任何恐嚇都不應該，對於個人、對於機關都是犯罪，都予以譴責， 對個人不管是對行政院院長或對政府任何一位官員，一定要譴責，希望司法機關偵查是誰做的，不管是台灣比較極端的份子，還是來源自於中國，要像偵辦造謠監察院長陳菊走了的人一樣，在數小時快速逮捕，讓公務員安心。

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