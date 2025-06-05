大罷免一定成功！阿美籲台灣人當投票日Sales 催出罷免藍白的票

反共護台志工聯盟5日舉行支援全台大罷免第三階段行動記者會，罷免徐欣瑩團隊余筱菁（左起）、板橋大刪元發言人Molly、台北刪除薇害發言人阿美、聯電創辦人、反共護台志工聯盟志工曹興誠、罷免江啟臣領銜人廖芝晏、罷免馬文君團隊發言人戴綺儀、台北刪除薇害陸戰隊長蔡卡羅出席，並呼喊「反共護台、罷免藍白」口號。（記者張嘉明攝）

2025/06/05 15:53

〔記者林哲遠／台北報導〕全台大罷免浪潮，聯電創辦人曹興誠今率領多個罷免團體召開「第三階段大罷免投票行動」記者會。「板橋大刪元」發言人Molly表示，藍白粗暴地想讓台灣徹底「停機」，而公民大罷免行動就是台灣人反共護台的表態，大罷免，一定要成功，也一定會成功；「山除薇害」發言人阿美也懇請大家一同擔任罷免投票日當天的Sales，催出罷免藍白的票。

罷免國民黨立委王鴻薇團體「山除薇害」陸戰隊長蔡卡羅指出，從今天起到罷免投票的最後40至50天，將是決定台灣接下來幾世代命運的最重要的日子，是能守下台灣民主自由，還是開大門給紅統獨裁勢力侵蝕台灣的重要歷史時刻，大罷免絕非藍綠之爭，是台灣的生存之戰，也歡迎各界加入大罷免護台灣行動。

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發言人阿美續指，這場罷免行動之所以如此成功，絕對不是它是一場藍綠對決，這是台灣公民力量非常發揮淋漓盡致的展現的一個時刻。罷團就如同建築師、志工們就像是在打地基、參與罷免連署的人就像在搭舞台，而大家就是想在舞台上建立一個「罷免投票所」，而台灣每個公民都是舞台上的主角。

阿美呼籲，三階投票絕對不是只有罷團、志工要參與的，這是每一位關心台灣未來的人都要一起幫忙的，希望每一位關心罷免行動的人，在這個階段都可以當投票日當天的Sales，快點告訴每個人，在三階投下罷免藍白的票。

罷免國民黨立委葉元之團隊「板橋大刪元」發言人莫莉Molly表示，公民大罷免行動催出超過120萬張聯署書的背後，是超過120萬以上的民意，這份公民力量的集結，源自對當前國民黨最大黨的國會各種違憲亂政、癱瘓國家，更有甚者淪為中共滲透台灣統戰的指揮部的立法院，發出最大的反抗。

Molly直言，國民黨因為票票不等值的選舉制度才享有脆弱多數國會席次，與本該扮演關鍵少數的民眾黨立委，沆瀣一氣，一起破壞憲政分權的體制，將立法權無限上綱，癱瘓架空行政權司法權監察權，短短一年，他們粗暴地想讓台灣徹底「停機」。

當真正的民意匯聚起來，向國民黨立委表態發聲時，卻面臨國民黨集結黨機器，媒體，側翼以及龐大的利益共生組織，對罷團展開諸多攻擊。Molly說，國民黨洩露公民個資、用肢體暴力與各種司法濫訴來打擊公民力量，還用現任立委的優勢結合行政資源對公民團體進行不對等的打擊。

Molly呼籲，在台灣不分族群黨派，最大共識是守護台灣，抵抗中共，抗共是維護主權的獨立，護台是守護民主自由的現狀。她強調，「公民大罷免行動，就是我們反共護台的表態，大罷免，就是台灣民主社會最大的修復力，我們堅持用民主修正民主錯誤，大罷免，一定要成功，也一定會成功。

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