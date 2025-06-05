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    中共權力正在轉移？ 蔡依橙提觀察點

    習近平在北京中南海會見了白俄羅斯總統盧卡申科。（法新社）

    習近平在北京中南海會見了白俄羅斯總統盧卡申科。（法新社）

    2025/06/05 15:45

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國國家領導人習近平近日結束對俄羅斯的國事訪問後，長達2週未公開露面。習近平的健康狀況再度引發外界揣測，對此醫師蔡依橙表示，最近要密切觀察的是習近平，以及中共權力高層的變化。

    蔡依橙在臉書PO文表示，最近要密切觀察的是習近平，以及中共權力高層的變化，許多觀察家都提到，習近平提拔的人一個一個被換掉，而且黨媒好一陣子沒提習近平了，反倒是胡春華、汪洋等人的名字異常的多。

    蔡依橙指出，目前沒有直接證據，但間接證據都很類似中共權力在顯著轉移的現象，而這個影片，重點不是其內容，而是「這樣的東西為什麼能在抖音上出現一天還沒有被刪除」！中國會重新回到韜光養晦派嗎？

    蔡依橙直言，改組過程是否會產生軍事冒進，或像列寧奪權俄國後的戰略收縮？剛好住在隔壁的我們，得多注意。

    習近平神隱2週後，中國官煤《新華網》昨日發布新聞，刊登了白俄羅斯總統盧卡申科與習近平的合照。報導指出，習近平除再次祝賀盧卡申科當選連任總統外，也表示中白兩國是真朋友、好夥伴。兩國傳統友誼歷久彌堅，政治互信牢不可破，各領域合作全面推進。雙方將進一步加強在聯合國、上海合作組織等多邊機制下的協調與配合，共同反對霸權霸凌，捍衛國際公平正義。

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