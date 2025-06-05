罷免綠委蔡其昌連署收件「暫緩」 「拔蔡行動」宣告失敗

台中市罷免蔡其昌團體在台中國民黨部前擺攤收連署書，如今宣告暫緩。（記者張軒哲攝）

2025/06/05 15:34

首次上稿：15:05

更新時間：15:34

〔記者張軒哲／台中報導〕全台大罷免越演越烈，台中市藍綠8席立委全面進入罷免連署階段，台中市第一選舉區罷免綠委蔡其昌的罷團「拔蔡行動」，宣告不再推進罷免案送件程序，罷團發言人MAX表示，罷免行動暫緩，非為放棄，實屬無奈面對國家機器壓力，罷團選擇保護志工。

請繼續往下閱讀...

MAX指出，由公民自主發起的罷免立委蔡其昌的行動，原本是基於對其長期背離民意、罔顧選區聲音的質疑。然而，自連署階段啟動以來，卻陸續有多位參與的志工遭受司法單位的約談與調查，造成恐慌與壓力擴散，許多民眾因此卻步，不敢再挺身而出。更因此讓許多參與其中的志工感到恐懼和壓力。也因此造成志工人力短缺，行動更是嚴重受阻。

感謝每一位願意勇敢挺身而出填寫罷免單的每一個公民朋友，同樣也感恩並敬佩每一位願意投入此次公民運動的志工，他們來自社會各階層，單純出於對民主的關懷與對制度的信任。但當行政與司法資源打壓，這已不只是對行動的壓制，更是對人民言論與政治表達自由的嚴重挑戰。在與志工團隊多次深入討論後，遺憾地決定不再推進此次罷免案的送件程序。呼籲檢調，偵訊辦案應該一視同仁，而不只是辦藍不辦綠。

立法委員蔡其昌辦公室副執行長林俊裕表示，國民黨推動的罷免行動，自一開始就充斥諸多問題，包括抄名冊、嚴重造假、死亡連署等違法爭議，不僅對民主制度構成挑戰，更是嚴重消耗社會信任的根源。任何民主行動都應建立在合法、理性、公正的基礎上。林俊裕說，相信台灣社會已經歷經多次民主洗禮，人民擁有成熟判斷力。團隊也將持續以具體行動與政績，感謝鄉親的認同與支持。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法