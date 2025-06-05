中捷7線齊發？議員揭僅「1線起步」 批又見膨風口號治理

盧秀燕稱捷運7線齊發，議員質疑多條仍在可行性研究，淪紙上談兵。（記者蘇孟娟攝）

2025/06/05 15:27

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市長盧秀燕多次宣稱台中捷運7線齊發，台中市議員今揭，7線規劃中的捷運路線，僅藍線即將動工，其餘路線多數都還卡在最初的「可行性研究」階段，有的甚至還未進入可行性研究，7線齊發實僅「1線起步」，其餘多紙上談兵，甚至藍線光機電標預算暴增200多億元，批台中市長盧秀燕大膨風，還是操弄空洞口號敷衍市民；盧秀燕則不以為然指出，現在的確就是7線規劃進行中，有的蠻快的，7條齊發就是簡單形容詞，有何好追究的。

市議員陳俞融、陳淑華、張芬郁、陳雅惠、謝家宜、蕭隆澤今聯合市政總質詢，其中陳俞融指出，最近盧秀燕屢說「台中捷運7線齊發」，但實際是進度牛步，對比台北捷運也喊「6線齊發」，結果均已全面啟動開工，實質進入動工階段，是看得見、摸得到的「6線齊發」。

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陳俞融說，但盧秀燕號稱的「7線齊發」，依照市府的進度表，除藍線少數標案發包及綠線延伸線綜合規劃提報中央外，其餘5條路線都還卡在最初的「可行性研究」階段，甚至連可行性研究的門都還沒完全跨過，根本都還只有紙上談兵。

陳俞融說，台中市光捷運藍線的可行性研究，前市長胡志強、林佳龍到盧秀燕3市長，足足花了近9年，2018年底才獲行政院核定，前期作業就如此耗時，盧秀燕誇口「7線齊發」，根本也只是打高空，各線距離實質動工還遙遙無期，又是膨風口號治理。

陳淑華也質疑，藍線總預算1615億元，但光機電標原需351億元，結果曝增到608億元，未跟議會知會，號稱是在整體預算下調整，但未來土建標是否預算也要跟著增加也未交代，盼盧秀燕停止政治作秀，務實施政最重要。

盧秀燕強調，現在的確就是7線規劃進行中，有的蠻快的，7條齊發就是簡單形容詞，有何好追究的，她的目標在卸任前其餘路線全進入第一階段可行性階段。

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