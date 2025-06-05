防共諜滲透！特查辦法修正明上路 國軍必要時可測謊

行政院與考試院昨會銜公告修正「國家安全或重大利益公務人員特殊查核辦法」，明天生效，行政院發言人李慧芝今天在院會後記者會表示，行政院長、副院長、秘書長、2位副秘書長辦公室所有任職人員，將列首波實施對象。（圖由行政院提供）

2025/06/05 14:38

〔記者鍾麗華／台北報導〕為防共諜滲透，行政院與考試院昨會銜公告修正「國家安全或重大利益公務人員特殊查核辦法」，明天生效，將增加查核頻次、內容，受查人若有同居人，以及同居人的父母都會列為調查範圍，行政院發言人李慧芝今天在院會後記者會表示，行政院長、副院長、秘書長、2位副秘書長辦公室所有任職人員，將列首波實施對象。

李慧芝指出，主要修正內容是強化特殊查核的項目與頻次，考量政務人員同時也負責國家重大政策的規劃執行，協助首長處理秘書與機要業務的幕僚人員，平常可能也會處理到機敏資訊，這些職務本來不完全屬於公務人員任用法規範，此次有納入範圍。

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行政院人事總處培訓考用處長李花書補充指出，行政院與考試院昨會銜發布特查辦法，依法將於明天生效，修正內容包含，配合國安五法修正，將涉及國安五法的重大國安犯罪類型列為特查項目之一；同時也增加查核頻次，特查職務滿一定期間要定期辦理特查。

至於辦公室人員若非公務人員任用法適用範疇，李花書說，目前是採取填自願書的方式處理，希望以後能確實完備國家安全查核。對於首波查核何時會有結果，她表示，明天起就會陸續啟動查核，但特殊查核要送調查局辦理，需要一點時間。

另外，在國軍人員方面，國防部於5月底時修正「國軍人事資料查核運用作業規定」，國防部保防安全處長簡熒宏解釋，針對國軍涉密查核把科學儀測納入的部分，在針對極機密、絕對機密涉密職務的部分，會要求當受查人要填寫特殊查核表，在特殊查核表上會明具相關的法令依據以及調查基準，共有6類32項。

簡熒宏指出，當事人填寫相關資料會函請相關部會審查，有疑義者會請當事人再填寫書面說明陳覆；倘若比對相關資料還有疑義，會派請調查員實施面訪，若面訪時沒有詳實說明，會再實施科學儀測，鑑判當事人對職務未來工作施行的現況做評鑒。

簡熒宏說明，科學儀測就是指測謊儀等，目前國防部使用的測謊儀與國安局、刑事局、調查局同款，以同樣方式施作也有一定的衡酌基準。

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