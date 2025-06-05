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    才補件達標游顥就提告 罷團領銜人：打臉南投縣選委會?

    罷游領銜人林敬桐（左）問：「游顥說法是在打臉縣選委會嗎？」，她說，請檢調查明死亡連署書如何來的，罷團全力配合。（記者陳鳳麗攝）

    罷游領銜人林敬桐（左）問：「游顥說法是在打臉縣選委會嗎？」，她說，請檢調查明死亡連署書如何來的，罷團全力配合。（記者陳鳳麗攝）

    2025/06/05 15:40

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕投二罷免立委游顥公民團體4日補件達目標數的1430%，游顥今指罷游有冒名、死亡連署，一階簽過二階還連署，到北檢提告罷團，罷團則回應「游顥烏賊戰術沒有用！」，領銜人林敬桐說，南投縣委會審查時強調「無冒名簽署」，游顥是在打臉縣選委會嗎？是否被塞進死亡連署會全力配合檢調查明。

    罷免游顥公民團體領銜人林敬桐指出，罷免分第一階段倡議和第二階段連署，一階倡議書因罷團不知有哪些人有送出哪些未送出，為怕損失連署人，各罷團擬定「一階簽過，二階也要簽」，因此罷團送件時都有心理準備會有1成左右可能重複連署會被剔除，何來違法之說。

    至於游顥說罷游團體有冒名簽署，這簡直打臉南投縣選委會5月23日審查連署書後對外聲稱「沒有冒名簽署情況，因此未寄任何一張查詢單」的說法。

    林敬桐也說，罷團志工每天不怕風吹日曬雨淋出去掃街家訪、罷攤才收到連署書，先前傳出有心人在罷游連署書繳交時硬塞進死亡連署書，但罷團也只是聽說，如今游顥去提告，將請檢調查清楚，罷團一定全力配合。

    罷游團體連午夜連署點都開設，該罷團說，簽到的連署書都得來不易，但心安理得。（罷團提供）

    罷游團體連午夜連署點都開設，該罷團說，簽到的連署書都得來不易，但心安理得。（罷團提供）

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