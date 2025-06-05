中正路改名》蔣萬安批中央不辦正事 陳賢蔚嗆獨裁後代沒資格評論

蔣萬安今於議會市政總質詢。（記者甘孟霖攝）

2025/06/05 15:25

〔記者甘孟霖／台北報導〕內政部為落實轉型正義擬推中正路改名，引發引發藍營不滿，蔣家第四代、台北市長蔣萬安對此批評中央只搞政治不辦正事。今（5日）民進黨籍議員陳賢蔚於市政總質詢問此事，直言任何人都可以對此評論，唯獨蔣萬安身為獨裁者後代有原罪不行。

陳賢蔚表示，1988年前總統蔣經國逝世，他與其他學生一樣被要求下跪悼念，這是他對蔣經國的第一個印象，假使他沒有從政，沒有接觸白色恐怖受難者，沒有了解轉型正義，可能也會覺得中央搞政治，但既然他對此有知，有責任出面平反。

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他細數，前總統蔣中正在白色恐怖期間核覆司法判決，許多人都被加重刑期、乃至死刑，當時我國已是憲政國家，並沒有法律允許總統更改刑度，當時有人只是參與讀書會、工會就被處死，反觀前藍委吳斯懷以退將身分參與中共主辦集會，國民黨立院黨團總召傅崐萁組團拜訪中共政協主席、國台辦主任。

陳賢蔚批，蔣萬安連續幾年出席228活動都被嗆聲，今年更說「我們都有責任不斷反思、銘記」，聽起來很誠懇，卻是說一套做一套，今天誰都可以批評中央改路名，唯獨蔣萬安不行，因為他是獨裁者後代有原罪。

此外，二二八紀念館今年翻新重啟，但也有民眾反映一些可以呈現威權獨裁歷史的文物不見了，好似粉飾太平，而二二八紀念館網站的大事記，在蔣萬安上任後也不再更新，足見蔣對轉型正義不用心。

蔣萬安回應，不只他批評中正路改名，連行政院長卓榮泰也說，不是當前最重要施政內容，對於轉型正義他也表達清楚立場，面對歷史、還原真相，且認為應該加入日治時期，加入原住民族受到的傷害等。

蔣萬安並再提，民進黨小編先前發文挺戒嚴，議員要不要譴責？此外2017年立院民進黨團總召柯建銘還想拿緩推促轉條例交換勞基法修惡，質疑民進黨不重視轉型正義。

陳賢蔚說，對於錯誤言論當然譴責，也遺憾蔣萬安至今還不懂得轉型正義的精髓，希望蔣萬安今天的言論，可以在明年的二二八追思活動上對受難者說。

陳賢蔚（右）批蔣萬安身為獨裁者後代不能批評改名中正路是不辦正事。（記者甘孟霖攝）

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