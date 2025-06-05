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    台中罷團「不純下架」宣告罷免何欣純不再送件

    罷團「不純（何欣純）下架」宣告不再送件。（記者黃旭磊攝）

    罷團「不純（何欣純）下架」宣告不再送件。（記者黃旭磊攝）

    2025/06/05 14:11

    〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市藍綠8席立委全面進入罷免連署階段，台中市第七選舉區罷免綠委何欣純的罷團「不純下架」，下午宣告不再推進罷免案送件程序，成為台中首起罷免撤軍的罷團，「不純下架」發言人Max說，罷免行動暫緩，非為放棄，實屬無奈面對國家機器壓力。

    「不純（何欣純）下架」於今年3月22日宣告啟動，當時幹部曾宣稱罷免一階提議扣除「死亡連署」部分補件，兩選區件數補到近3倍量，一定會進入二階連署，未料，連署進行約1個月宣告不再推進此次罷免案的送件程序。

    Max強調，罷免行動暫緩，非為放棄，實屬無奈面對國家機器壓力，選擇保護志工，而由公民自主發起的罷免立委蔡其昌與何欣純的行動，原本是基於對長期背離民意、罔顧選區聲音質疑，然而，自連署階段啟動以來，卻陸續有多位參與的志工遭受司法單位的約談與調查，造成恐慌與壓力擴散，許多民眾因此卻步，不敢再挺身而出。

    根據中央選舉委員會公布罷免提議人統計，中七選區立委何欣純3706份、符合規定2852份，有66人提議前死亡。

    「不純下架」志工強調，感謝參與每一位願意勇敢挺身而出填寫罷免單的每一個公民朋友，遺憾不願將珍貴民間力量與熱情消耗於鬥爭環境中，也不願讓一場屬於人民行動，成為政治清算犧牲品，呼籲檢調，偵訊辦案應該一視同仁，而不只是辦藍不辦綠。

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