中市教師個別諮商次數六都最低議員要求增加、籲納入托嬰中心托育人員

多位市議員要求市府增加對教師的心理諮詢次數。（記者蘇金鳳攝）

2025/06/05 15:03

〔記者蘇金鳳／台中報導〕隨著時代改變現今教師比以往教師更難為，中市議員黃守達、謝志忠、張玉嬿、王立任、林德宇今天在市議會指出，教師壓力日增，教師心理健康已成為亟待正視的議題，台中市提供教師個別諮商的次數比其他五都為低，此外，台中市對托嬰中心的托育人員都沒有心理諮商補助，忽略了教師心理健康的輔導，要求市府增加補助，鼓勵教師遇到困難要勇敢說出來。

市長盧秀燕表示，老師跟父母一樣難為，有身心健全老師才有身心健全的教育，相關諮商補助會再提高，會去盤點資源；至於托育人員的心理諮商補助，過去沒有被發現，會回去盤點資源。

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市議員黃守達表示，全國教職員工自傷、自殺事件從2020年的47人次、2021年65人次、2022年71人次到2023年升至152人次，成長了3倍之多，顯見教師心理面臨極大的壓力，《教師法》規定高級中等以下學校各主管機關應建立教師諮商輔導支持體系，台中市亦提供教師個別諮商的服務，但需求被低估。

黃守達表示，6都提供教師個別諮商的次數，台北市是6次，評估後可增加至10次，新北、桃園、台南6次，高雄雖5次，則是經評估後無限制；台中市卻僅提供3次，要經評估才有機會增加至6次，根本是輕忽了教師的心理需求，既然教師願意求助，市府就應該提供更多資源。

此外，市議員謝志忠指出，3至6歲幼童的教保人員及國小至高中職教師，市府都有提供個別的諮商輔導支持，卻完全忽略0至2歲的托育人員，這些托嬰中心的小朋友無法表達，托育人員有健康心理是非常重要，希望市府也將托育人員納入。

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