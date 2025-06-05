卓榮泰「無力自保何來宰割」說 蔣萬安諷︰沒有宰割，只有載狗

台北市長蔣萬安說，中央沒錢付電費，卻有錢改路名。（資料照）

2025/06/05 14:15

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藍縣市首長爭補助款提訴願 卓榮泰回嗆蔣萬安：無力自保何來宰割

〔記者何玉華／台北報導〕行政院長卓榮泰對台北市長蔣萬安針對地方補助款刪減提訴願，並稱「拒絕中央宰割」，今（5）日在院會嚴詞駁斥，行政院都無力自保，何來宰割？並稱中央已無力付水電費；蔣萬安下午到議會備詢前受訪反諷說，「中央沒有宰制（割），只有載狗；中央說沒錢付電費，卻有錢改路名」。

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中央政府總預算遭立法院大幅刪減，行政院統刪地方政府一般性補助款25％因應，台北市長蔣萬安昨率多位藍營縣市首長赴政院提訴願，並稱「拒絕任中央宰割」。

蔣萬安今天表示，已經收到主計總處公文，根據主計處提出的修正內容，會讓地方補助款更不受保障，更受中央宰制，他會彙整各局處意見後提出建議，一定會捍衛市民的權益，特別是孩子、老人家、弱勢族群等。

對於外傳主計總處有提出刪債息的版本，行政院卻選擇刪地方補助款，蔣萬安表示，「聰明是一種天賦，善良是一種選擇」；而對於卓榮泰表示中央無力自保，沒錢付電費，蔣萬安說，「中央沒有宰制（割），只有載狗；中央說沒錢付電費，卻有錢改路名」。

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