敬老卡政策缺失甩鍋中央 竹市民進黨團批高虹安公然說謊欺騙市民

抨擊涉貪停職的新竹市長高虹安把敬老愛心卡的福利政策加碼甩鍋中央與議會，竹市議會民進黨團批高虹安公然說謊。（記者洪美秀攝）

2025/06/05 14:32

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市議會民進黨團今天開記者會為長輩爭取權益，並戳破涉貪停職仍在跑行程的高虹安及新竹市府謊言。

市議員鄭美娟說，市府推出的敬老卡農會100點看似是項甜甜福利政策，但實際上行動不便或臥病在床的長輩只能「看得到、用不到」。而停職的高虹安為宣傳反罷免近期在地方跑行程時，竟在活動現場欺騙里長、欺騙市民，把責任甩鍋給中央衛福部和議會，稱要議會支持才能提高預算，但實際上市府從未將預算送到市議會審查，中央衛福部也認為無規定不能代領，抨擊高虹安只會甩鍋中央與議會，公然欺騙長輩。

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鄭美娟說，這幾年民進黨團提案能讓行動不便長輩也能使用到愛心敬老卡600點的點數，而高虹安近期出席端午活動時，里民詢問提出敬老卡農會無法代領時，高虹安竟當場宣稱是「中央不同意」，這樣公然甩鍋中央，就是要騙選票、反罷免，罔顧事實，公然說謊。

市議員楊玲宜也說，中央衛福部已回覆：「旨揭以敬老卡至農會使用之推行機制法無明定，新竹市政府可依轄內財政預算量能，及福利服務政策規劃情形因地制宜本權責核處。」意思就是中央沒有相關的法條也從未禁止，市府可以因地制宜規劃施行，但高虹安編不出預算，竟把責任推中央。

鄭美娟提到，當初代表行文向中央請示的正是國民黨立委鄭正鈐，而鄭正鈐在高虹安說謊時就站在旁邊，對高虹安欺騙里民的言論噤聲不語，選擇配合演出，絲毫不在意長輩的權益。

鄭美娟說，藍白合最可悲的地方是明知真相卻選擇隱瞞，不顧長輩權益，滿腦子只為延續政治權力。高虹安在活動時還要長輩把敬老卡用好、用滿、用爆，並稱預算執行率夠高，議會才有可能同意追加預算。但實際上，市府從未將提高點數的預算送到市議會。

議員曾資程也說，高虹安集團說謊成性，因社會處長黃佳婷在議會回應時提到：「若開放代領，恐增加7千多萬預算。」原本承諾要增加20%的點數到720點，但高虹安根本沒能力籌措預算，只會甩鍋他人，讓衛福部與議會替她背黑鍋。

鄭美娟強調，黨團從未反對為長輩加碼福利的預算，只要有具體配套與合理財源，黨團全力支持，而真正阻擋長輩權益的是高虹安，籲市民三階罷免投同意，下架無能市長高虹安，用選票捍衛長輩尊嚴。

抨擊涉貪停職的新竹市長高虹安把敬老愛心卡的福利政策加碼甩鍋中央與議會，竹市議會民進黨團稱高虹安公然說謊欺騙市民，籲三階罷免投同意票。（記者洪美秀攝）

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