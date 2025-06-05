籲反共、同意罷免！ALL罷馬：藍委施以小恩小惠 盼抵銷親共賣台惡行

支援全台大罷免第三階段行動記者會5日在台北舉行，罷免徐欣瑩團隊余筱菁、板橋大刪元發言人Molly、台北刪除薇害陸戰隊長蔡卡羅、罷免江啟臣領銜人廖芝晏、台北刪除薇害發言人阿美與罷免馬文君團隊發言人戴綺儀等一同合影。（記者張嘉明攝）

2025/06/05 13:39

〔記者林哲遠／台北報導〕全台大罷免藍委準備邁入第三階段，罷免國民黨立委馬文君團隊「ALL罷馬」近日完成二階連署補件。「ALL罷馬」今出席全台大罷免第三階段行動記者會時表示，區域立委長期在地方略施小惠，想抵銷他們親共賣台的惡行，除了呼籲民眾一起反共、同意罷免，更強調這場罷免，不是結束，而是人民重新找回選擇權的開始。

「All罷馬」發言人戴綺儀指出，「煤氣燈效應」是一種操控關係的技倆，透過不斷的否定、誤導，讓人開始懷疑自己的判斷力、錯估情勢，最後照著操控者的劇本走。這樣的操控不只發生在職場、家庭也發生在國際關係裡，現在有人試圖混淆視聽，讓台灣人覺得自己無能、沒救、沒有選擇，這樣的勢力，不是別人，就是台灣的敵國。

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戴綺儀續指，當資訊戰早已開打，台灣的立委，卻有人在國會違憲怠職、當起了薪水神偷，面對這樣的現實，罷免就是公民最後的自救手段。選錯人並不可恥，不管是工作、是感情、還是選立委，看錯了，就除錯。

現在有好幾位立委，正在用「抹綠」的方式誤導大家，戴綺儀批評，他們把這場來自基層的草根運動，說成藍綠對決、說成地方鬥爭，目的是要讓大家誤判情勢，讓大家對彼此產生懷疑，進而放棄追求更好的可能。

戴綺儀分析，這一切的根源，是長期以來區域立委在地方略施小惠，卻在國會裡讓整個國家，陷入更大的危機，因此讓鄉親在簽署罷免時感到愧疚，這些區域立委利用一些小恩小惠，想抵銷他們親共賣台的惡行，久而久之，人民竟然被誤導到以為，我們沒有更好的選擇。

「台灣的內地是南投，台灣是世界的台灣！」戴綺儀透露，罷免志工們有來自越南的新住民媽媽，成為連署超人，也有跨世代的志工，在風雨中舉牌守民主。台灣是一個多元人權價值的國家，沒有一個縣市會是台灣民主的孤島，台灣也不會是國際的孤島。

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