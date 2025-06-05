一年6次！狀況頻頻 挨轟「中捷意外不意外」

中捷又出狀況，議員質詢1年來發生6次故障，讓乘客不安心。（記者蘇孟娟攝）

2025/06/05 15:13

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中捷運綠線昨晚發生故障，雙向列車受影響近2小時才恢復正常行駛，台中市議員陳俞融質疑今在議會質詢時指出，中捷1年來已發生6次各式故障，已讓人有「中捷意外不意外」刻板印象，痛批每次只會「頭痛醫頭、腳痛醫腳」，促中捷綠線應徹底總體檢；台中市長盧秀燕指出，任何事故都不希望發生，中捷綠線均有定期檢查及演習，有一定處理標準化流程。

中捷綠線昨晚（4日）晚間發生故障，陳俞融指出，昨晚8點31分文心櫻花站及市政府站的轉轍器雙雙失靈，導致全線列車雙向停擺，經過長達76分鐘的搶修才勉強恢復通車，中捷近幾年問題一籮筐，光去年到今年就有6次之多，民眾形成「中捷意外不意外」的負面刻板印象。

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陳俞融說，中捷綠線包括轉轍器，智慧型輸入輸出 （SMIO）卡板、高壓電纜、駐車煞車，再到供電系統的電纜等核心設備，全都發生過影響營運的重大故障，促徹底總體驗，確保市民乘車安全。

中市議員陳淑華說，昨天中捷轉轍器故障及過去多次的故障狀況，這些應該在例行檢修就應該要避免卻一再發生，安全是通車唯一的標準，顯示盧市府對中捷安全的檢視根本虛設失靈，讓乘客隨時都要提心吊膽。

另一名市議員謝家宜也說，昨天晚間接獲民眾反映，晚間8點24分從高鐵站上車後，超過半小時才到文心森林公園，最後在水安宮站全部乘客被請下車，也有民眾反應被困在車廂超過1小時，第一時間未見說明造民眾恐慌，也未有接駁服務，中捷的應變機制顯然不足。

中市議員張芬郁指出，捷運綠線1年來先後發生6起故障，市長應該想想困在車廂裡的乘客感受，若成熟的大眾運輸工具，軟硬體都必須符合水準。

中捷總經理朱來順回答，設備故障不應該發生，但無法避免，行車安全是最重要的原則，均會確實檢查維修，安全至上。

盧秀燕則指出，任何事故都不希望發生，機器有其專業，已請同仁了解原因，中捷綠線均有定期檢查及演習，捷運作成熟有一定處理SOP。

中捷公司說明，經查異常原因為轉轍器電源訊號斷路器故障，導致訊號輸出異常，更換新品後即已恢復正常，列車最長延誤達25分鐘，影響9部列車，因是首次發生的故障樣態，將針對其它轉轍器電源訊號斷路器全面檢視。

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